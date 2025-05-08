梅雨季將至 台南啟動登革熱巡查加強孳清

台南市民政局動員全局成立孳生源清除複查小組，加強孳清作業。（台南市民政局提供）

2025/05/08 22:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著氣溫、濕度上升且梅雨季將至，台南市民政局即日起動員全局進行登革熱防治稽查，針對人口較密集的登革熱重點熱區，成立37區孳生源清除複查小組，加強宮廟、殯葬場所、空地等高風險場域的孳清作業，落實登革熱本土零病例為目標。

據衛生福利部疾病管制署疫情數據顯示，本國登革熱目前無本土病例，境外移入確診病例已累計55例，其中台南市境外移入確診個案累計2例

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台南市長黃偉哲說，國際登革熱疫情嚴重，以東南亞、南亞及美洲地區為主，防疫如同作戰強調「料敵從寬、禦敵從嚴」，雖目前台南市僅境外移入個案但仍不可掉以輕心，每出現一例確診病例，即代表環境中可能存在病媒蚊傳染源。

台南市自今年4月1日起，一經查獲孳生源，即依傳染病防治法第25條及第70條規定，逕行舉發並處3000元以上1萬5000元以下罰鍰且無寬限期。

民政局長姜淋煌說，為加強環境孳清量能，呼籲民眾在汛期來臨期間，雨後儘速巡視周邊環境，徹底掃除積水容器，清除室內外孳生源，同時各公所、里長及志工伙伴一起努力，齊心投入家園環境孳清，全面杜絕本土個案出現的可能性。

梅雨季將至，台南市嚴防登革熱孳生源。（台南市民政局提供）

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