週五午後雨神殺到 中部以北防劇烈天氣

週五南部及東南部偶有零星陣雨，而其他地區雲量亦增多，午後各地有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/05/08 22:04

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週五午後全台溼答答 降雨熱區1圖看懂

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週五（9日）水氣增加，南部及東南部偶有零星陣雨，而其他地區雲量亦增多，午後各地有局部短暫雷陣雨；全台高溫普遍來到30至34度，尤其南部近山區可能來到36度以上，東南部甚至有焚風發生的機率，請民眾外出時多留意天氣變化。

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中央氣象署預報，週五因環境不穩定對流發展旺盛，尤其北部、宜花地區及中南部山區雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，下午出門請記得攜帶雨具備用，晚上隨著鋒面接近，中部以北地區雨勢再增加，局部有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，請注意局部大雨發生。

氣溫方面，週五環境轉偏南風，各地高溫普遍來到30至34度，而低溫各地普遍為23至25度；離島方面，澎湖、金門、馬祖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，澎湖26至30度，金門23至31度，馬祖22至28度。

天氣風險公司提醒，明天午後的熱對流發展將會變得比較旺盛，從各地山區發展然後擴散帶來短暫陣雨或雷雨，平地部分除了大台北、東半部會受影響之外，西半部平地也會有局部午後雷雨機會，午後天氣比較不穩定，晚間仍持續會有短暫陣雨甚至雷雨發生的機會，不過這個可能要看到時候實際的雲層發展、移動情況，因變數較大，外出時要多加注意。

紫外線方面，週五除了「花蓮縣」為高量級；全台皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏南風至西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣溫方面，各地高溫普遍來到30至34度，東南部甚至有焚風發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週五除了「花蓮縣」為高量級；全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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