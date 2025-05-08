女童打翻水遭求償4萬多 他白話解釋特斯拉官方回應：根本打臉司機！

高雄女童搭Uber特斯拉Model 3時不慎打翻水，司機要求高額賠償引發討論。示意圖，非當事車輛。（法新社）

2025/05/08 23:58

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄女童近日搭特斯拉Uber到補習班，途中不慎打翻水壺，司機竟爆氣要求賠償4.1萬元，還嗆女童家長「把水舔乾淨」，引發大批網友撻伐。針對賠償金額，其中原廠費用約1.5萬，台灣特斯拉8日做出回應。百萬網紅Cheap看完特斯拉官方回應後直言，Uber司機根本被打臉！

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本月1日，女童搭Uber要去補習班上課，家長幫忙叫到的一輛特斯拉Model 3，但女童途中不慎打翻水壺，漏了約莫300cc的水，她原已用抹布擦拭車內地毯，補習班老師也一度代墊2萬元，司機卻持續追加賠償，聲稱水滲入底盤、需拆車檢修及補償營業損失，總計索賠4.1萬。女童家長多次要求出示原廠估價單，司機宣稱光是原廠維修的費用就要1.5萬。

女童家長在Threads上曝光此事，當事司機被釣出，在底下留言怒噴，「你們夫妻把水舔乾淨，就當和解，還是你們買一台來讓我倒水？」極具挑釁的態度引發大批網友砲轟。隨著輿論延燒，當事司機7日發表聲明道歉，宣稱願意自行負擔拆裝檢修費用，但之後到特斯拉原廠檢修後，若有影響安全性之虞，需進一步修復，也希望女童家屬可以出面與他協商，一起解決問題。

對於Uber司機說原廠修理費用約1.5萬，台灣特斯拉8日指出，車主事發後到特斯拉高雄鼓山服務廠及特斯拉授權鈑噴中心（高雄高登） 講述後座打翻水的情事，要求特斯拉提供「如要徹底拆裝檢查，完全排查底盤及機件滲水疑慮」之報價。故特斯拉針對車主所要求的服務內容，提供此位車主初步報價單；所有估價內容針對車主目前所提需求進行可能需拆裝範圍的評估，但其車子目前完全未經檢修或拆裝。

台灣特斯拉強調，目前有關媒體報導及網上所陳之單據僅為「估價單」而非實際維修工單，僅提供該車主參考「如要完全拆裝排查檢修之初步報價」。

對此，Cheap在臉書發文，用更加「白話」的方式解釋特斯拉的回應，「小女童300cc的水打翻，Uber特斯拉司機開口要4萬1的賠償，又拿出原廠報價單嚇人，說維修費1萬5（其他部分說是營業損失）。今天台特的官方正式回覆，大意是『司機自己跑來說我後座打翻水了，車子會不會壞掉？我想要最徹底的檢查，把地毯掀開、底盤拆掉、內部通通看過那種。我們就說，喔，那你要拆一堆東西，費用大概這樣……但這只是預估價，車根本沒修也沒拆。」

Cheap接著語帶調侃解讀特斯拉真正想說的話，就是「那張報價單是真的，但重點是，是你司機自己想拆，我們才給單，我們的車子沒那麼爛好嗎！」Cheap笑稱該名Uber司機直接被特斯拉官方打臉，還提到台灣機車維修技師、網紅陳昭州（網路暱稱「平偉」）2012年遭顧客指摘在未經車主同意下，自行拆解客人送修的機車，並收取具爭議性維修費用的事情，狠酸該名Uber司機「人家平偉先拆坐墊，你先拆底盤？」

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