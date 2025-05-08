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    手術後頭髮掉不停！醫師授「4方法」改善 營養補充一次看

    黃軒分享了「4個方法」，來改善手術後的落髮。示意圖。（資料照）

    黃軒分享了「4個方法」，來改善手術後的落髮。示意圖。（資料照）

    2025/05/08 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕除了換季跟天氣變冷時，很多人經歷重大手術後，也會出現大量掉髮。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這在醫學上稱為「手術後的休止期落髮（telogen effluvium）」，並分享4個改善方法，包含補充營養、減少心理壓力等。

    黃軒今（8）日於臉書粉專解釋，為什麼大手術後容易掉髮？首先，這是「壓力性掉髮」，也能當成身體的「重啟警報」，因為手術對身體來說是一種巨大壓力，這不只是心理上的壓力，更包括麻醉藥物的影響、手術失血與創傷、疼痛與失眠等，這些都會讓身體釋放大量的壓力荷爾蒙，例如皮質醇等，讓原本在生長期的毛囊「提前進入休止期」，才導致術後的2至3個月，會開始大量掉髮。

    再來是「營養不良與修復優先」，由於術後的病人經常面臨食慾差、吃不下，或營養吸收下降，甚至身體會將蛋白質、鋅、鐵等營養，優先用於癒合傷口和修復器官，而導致頭髮被「邊緣化」，營養不夠自然就掉得多。

    同時也是「發炎與免疫系統波動」，黃軒說明，大手術後常伴隨的發炎反應，讓免疫系統在短期內處於高警戒狀態，這也可能導致毛囊受到「錯誤攻擊」，類似自身免疫性的落髮。最後為「藥物副作用」，手術後使用的藥物，例如抗生素、抗凝血劑、止痛藥，尤其是嗎啡類的，皆可能對毛囊有抑制作用，使其加速掉髮。

    至於要如何解決手術後的大量落髮，黃軒提到，「耐心等待」，通常6至9個月後，頭髮就會自然恢復；「補充營養」，像是高蛋白食物、鐵、鋅、維生素D與B群等；「減少心理壓力」，放鬆身心，能促進毛囊修復；「必要時就醫」，如果掉髮持續超過1年，就應尋求皮膚科醫師協助。

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