「粉紅超跑」選彰化車行過夜！白沙屯媽祖12年前曾倒車入庫BMW中心

圖為白沙屯媽祖今晚駐駕車行。這讓信徒聯想「粉紅超跑」12年前倒車入庫進入彰化昌一BMW展示中心。（圖擷取白沙屯媽直播）

2025/05/08 20:50

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〔記者張聰秋／彰化報導〕白沙屯媽祖鑾轎今晚（8日）駐駕彰化市福彰汽車展售中心，預計明天清晨5點再度起駕，回程在彰化縣連續停留第2晚。不少信徒們發現，被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖，與車子頗有緣分，沿途駐駕地點多次繞過宮廟，今晚決定停留在車行，再次印證「媽祖很愛車」。

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白色寶馬讓出C位

其實早在2013年，白沙屯媽祖就曾創下進香駛入BMW展示中心的紀錄。根據拱天宮臉書記載，當年4月24日下午5點52分，媽祖鑾轎駐駕於BMW彰化昌一服務中心，進入展示間後，示意員工將停放在正中央的白色寶馬讓位，隨即倒車入庫安座，引起轟動。因鑾轎覆蓋粉紅遮雨布，又因進香前進速度極快、宛如雙渦輪啟動，從此獲得「粉紅超跑」之美名，成為信徒口中的經典傳奇。

不少香燈腳指出，白沙屯媽祖路線飄忽難測，卻處處展現對信眾的關懷，沿途突入校園為孩童賜福，也曾停下腳步讓病患或困苦人家攔轎祈願。選擇車行駐駕更讓人感受到媽祖的貼心與慈悲。

更有信徒直言，車行場地通常乾淨寬敞，不僅方便信徒參拜，也讓辛苦扛轎的工作人員能好好休息，這就是媽祖疼人的方式！

白沙屯媽祖因鑾轎蓋上粉紅布遮雨、移動速度又快，多年前就被叫「粉紅超跑」。圖為白沙屯媽祖今行經彰化市金馬路。（記者張聰秋攝）

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