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    迎創校百年！政大將對外募款10億 人文社會人才4年免學雜費

    政大將迎百年校慶，校長李蔡彥（前排中）率一級主管說明相關規劃。（記者楊綿傑攝）

    政大將迎百年校慶，校長李蔡彥（前排中）率一級主管說明相關規劃。（記者楊綿傑攝）

    2025/05/08 20:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為迎接創校百年，政治大學啟動「百年政大薈萃基金」，除號召校友及社會大眾「捐政」，目標募款10億元，也將透過「點亮璞玉計劃」發掘人文社會領域潛質人才，每年招生50名，提供4年免學雜費，並積極延攬及留任優秀教師。

    2027年即是政大創校百年，校長李蔡彥今天公布以37條不同粗細線條，構成四維堂輪廓的圖騰，象徵學校的37個學系，並融入花卉、綠樹、日光等校園元素作為線條顏色，主題「百年政大，目光前行」，展現教育的光芒及進取與行動力等精神。

    李蔡彥說，政大已培育超過1萬7000名服務於公部門的專業人才，包括政務官、法官、外交大使與高階文官，無數校友在公務、法政、外交、金融、文化、教育等重要領域深耕貢獻，撐起了政大人文社科精神與影響力的核心力量，且持續以培育人才為責任，影響國家社會。

    政大副校長蔡維新提及，迎接百年校慶將啟動「百年政大薈萃基金」，總目標10億元，包括3.5億人社微光點亮璞玉計畫、3.5億元延攬留任優秀教師、2.1億為X實驗學院打造多元學習新型態，以及9000萬的歷史建築四維堂修繕。

    蔡維新說明，為找出人文社會領域潛質人才，針對可能因資源匱乏或特殊教育資歷，而無法被傳統選才機制發掘的璞玉，透過包括政星組、特殊選才、申請入學等管道招收進校，也能擴大到僑生、外籍生等，每年招收50名學生，除提供4年30萬學雜費全免，還有30萬元可作為國際交流、社會實踐、創新創業的學習存摺。

    而為因應政大5年內將有超過百名，10年內達292位教師（相當於44%教師）退休的情況，募款經費也會投入攬才、留才、研究增能等3大核心領域，用於延攬世界級學者、年輕潛力學者，以及講座、特聘教授及學術獎勵等彈性薪資方案。

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