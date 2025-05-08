中市在大里掩埋場推固體再生燃料設置計畫 林德宇議員提「3原則」

中市斥資3億在大里掩埋場推固體再生燃料設置計畫，在地議員提「3原則」。（林德宇提供）

2025/05/08 20:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市斥資3億推動「固體再生燃料」設置計畫，選定在大里掩埋場施做，在地市議員林德宇今強烈要求環保局務必做到「不能燒、無臭味、無空污」，更不能偷處理事業廢棄物，並設即時影像監控，環保局長陳宏益掛保證，未來計畫上路只會消化在大里掩埋場的垃圾，而且監控絕對比中央規定的還要嚴格。

林德宇說，環境部4月底公布固體再生燃料（SRF）最新白皮書，針對SRF製造廠明訂許多規範，包括空污排放值都採取加嚴標準，環保局的固體再生燃料設置計畫已在今年4月決標發包，外界關切設置地點及未來處理內容為何。

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陳宏益表示，將設在大里掩埋場處理暫置的垃圾，目標一天處理150公噸。

林德宇強調，去年5月總質詢時就強調「大里拒絕燒垃圾」，暫置在大里掩埋場的垃圾也需趕快移走，既然環保局斥資3億元推動SRF固體再生燃料的計劃，他要求環保局要清楚的承諾，包括不能在大里掩埋場的現地做加熱融化或是燃燒垃圾的動作，且處理過程須用設備抑制臭味，空氣污染的標準要採最嚴的標準、比照事業廢棄物的標準去操作。

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