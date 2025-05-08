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    太神奇！白沙屯媽祖進香足跡 給台灣一個大大的愛心

    白沙屯媽祖進香足跡，給台灣一個大大的愛心。（白沙屯媽祖粉絲團公開社團梁翊漩提供）

    白沙屯媽祖進香足跡，給台灣一個大大的愛心。（白沙屯媽祖粉絲團公開社團梁翊漩提供）

    2025/05/08 20:27

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！白沙屯媽祖進香回鑾今天從彰化縣溪湖糖廠起駕，一路沿著台19線彰水路往北，有不少民眾發現，白沙屯媽祖進香足跡，可以畫成一個大大的愛心，超級的暖心，讓台灣大大的愛心。

    由於白沙屯媽祖進香去程是36小時的急行軍到北港，回程則是慢慢從北港一路向北，還前進彰化、南投交界的松柏嶺受天宮，破了200年的紀錄。昨天再從受天宮一路走到田中鎮、北斗鎮，最後在彰化縣的中心點溪湖糖廠駐駕，今天再沿著彰水路一路往北。

    民眾發現，今年白沙屯進香的足跡圖，光看在彰化縣、雲林縣與南投縣的足跡，剛好就是一個愛心，因為從彰化伸港一路走海線跨入雲林縣到北港，回程則是從北港到林內，再跨過彰雲大橋來到二水，再進入南投名間到受天宮。愛心足跡的關鍵就是從田中、北斗抵達溪湖，再從溪湖一路北上到秀水，剛好構成愛心圖案。

    不少網友都說，白沙屯媽祖最有愛了，昨天、今天所路過的學校，通通都有進去祝福，昨天有3校，今天有4校，這次透過足跡能給台灣一個大大的愛心，這就是白沙屯媽祖對台灣的愛啦。

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