急轉彎！白沙屯媽祖今晚再留彰化 明清晨5點起駕

白沙屯媽祖今晚駐轎福彰車行，回程續留彰化第2晚，再次上演「不按牌理出牌」的戲碼。（圖擷取白沙屯媽直播）

2025/05/08 19:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回程再度上演「不按牌理出牌」的戲碼！今天（8日）晚上6點左右，鑾轎原本行經中山路三段、即將離開彰化市前，突然轉進福特福彰汽車展售中心，直接駐駕於營業廳內，宣布今晚不進台中，而是留宿彰化市一晚，並將於明天（9日）清晨5點起駕，消息一出，現場信徒歡聲雷動，也讓許多原本等在台中烏日、大肚的民眾感到錯愕，期待落空。

原本，信徒與警方都推測，可能彰化縣只會停留1晚，今天清晨一路沿著台19線彰水路北上，中午抵達彰化市，休息後下午沿台1線大度橋進入台中市，不料傍晚時卻峰迴路轉，出乎大家意料的繼續停留在彰化市，轎班人員也用廣播宣布，請在地的香燈腳先回家休息，明天清晨再來。

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晚上6點過後，福特公司關上營業廳大門，讓媽祖徹底好好休息，信徒不能進入營業廳內，只能隔著玻璃門朝向媽祖鑾轎膜拜。

不少網友說，「彰化駐駕兩天真的太幸運了」、「給轎班好好休息，明天要趕至少30公里的路程超硬的」、「明天早上就要拚下去了」、「恭喜頭旗和香擔組可以好好休息了～」、「福特車友爆爽」、「媽祖真的很有主見」。

今晚白沙屯媽意外駐轎車行，令不少彰化信徒直呼太幸運。轎班也透過廣播提醒民眾先行散去，明晨5點再來參拜。（圖擷取白沙屯媽直播）

白沙屯媽今晚駐轎彰化市，明天清晨5點起駕，前往台中市。（圖擷取白沙屯媽直播）

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