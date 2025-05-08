為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中二中取消男女招生性別比例 編班「男女合班」

    台中二中新學年度取消招生男女性別比，編班「男女合班」。（台中二中提供）

    台中二中新學年度取消招生男女性別比，編班「男女合班」。（台中二中提供）

    2025/05/08 21:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中與文華高中招生有男、女學生入學比例。台中二中校務會議通過，114學年度起取消新生入學男女性別比，學生入學全憑「自由競爭」，新學年度編班配合取消「男女有別」，改採男女混合編班。而文華高中維持男女招生比例，校方指出，近年基於兩性平權已調整到女生佔55％，男生佔45％，接近男女各半，讓學生校園學習兩性互動，目前暫不考慮取消，該校均是採男女混合編班。

    台中二中指出，二中曾是男女兼收的學校，1952年起停招女生，直到1983年恢復招收女生，多年來招生比例就是男生多於女生，男生招65％、女生招35％。

    台中二中考量兩性平權時代，學生入學不應再設限男女生性別比，經校務會議通過，自114學年度取消新生入學男女性別比，學生入學全憑免試入學超額比序「自由競爭」；配合取消學生入學性別比例限制，新學年度起學生編班也不再男女有別，將採男女混合編班，不再分男生班、女生班。

    台中二中指出，二中已往曾試辦過2、3次男女混合編班，因女生數少於男生，加上升高二分組，學生選組傾向下，男女混合編班不易，最後仍回歸「男女有別」編班，但配合新學年度起招生不再限制性別比例，因此配合改男女混班，讓學生在校園學習兩性平權。

    文華高中創校以來也維持男女招生比例，男女學生比例正好跟台中二中相反，以女生居多數，女生招65％、男生招35％，校長黃偉立說，近年基於兩性平權已將男女學生招生比例調整到女生佔55％，男生佔45％，已接近男女各半，讓學生校園學習兩性互動。

    黃偉立說，因為學生男女生比例牽涉到校園包括廁所等硬體設備，加上目前校內男女學生比例相當，暫不考慮取消招生男女性別比。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播