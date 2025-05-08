台中二中取消男女招生性別比例 編班「男女合班」

台中二中新學年度取消招生男女性別比，編班「男女合班」。（台中二中提供）

2025/05/08 21:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中與文華高中招生有男、女學生入學比例。台中二中校務會議通過，114學年度起取消新生入學男女性別比，學生入學全憑「自由競爭」，新學年度編班配合取消「男女有別」，改採男女混合編班。而文華高中維持男女招生比例，校方指出，近年基於兩性平權已調整到女生佔55％，男生佔45％，接近男女各半，讓學生校園學習兩性互動，目前暫不考慮取消，該校均是採男女混合編班。

台中二中指出，二中曾是男女兼收的學校，1952年起停招女生，直到1983年恢復招收女生，多年來招生比例就是男生多於女生，男生招65％、女生招35％。

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台中二中考量兩性平權時代，學生入學不應再設限男女生性別比，經校務會議通過，自114學年度取消新生入學男女性別比，學生入學全憑免試入學超額比序「自由競爭」；配合取消學生入學性別比例限制，新學年度起學生編班也不再男女有別，將採男女混合編班，不再分男生班、女生班。

台中二中指出，二中已往曾試辦過2、3次男女混合編班，因女生數少於男生，加上升高二分組，學生選組傾向下，男女混合編班不易，最後仍回歸「男女有別」編班，但配合新學年度起招生不再限制性別比例，因此配合改男女混班，讓學生在校園學習兩性平權。

文華高中創校以來也維持男女招生比例，男女學生比例正好跟台中二中相反，以女生居多數，女生招65％、男生招35％，校長黃偉立說，近年基於兩性平權已將男女學生招生比例調整到女生佔55％，男生佔45％，已接近男女各半，讓學生校園學習兩性互動。

黃偉立說，因為學生男女生比例牽涉到校園包括廁所等硬體設備，加上目前校內男女學生比例相當，暫不考慮取消招生男女性別比。

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