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    環境部增列及加嚴管理壬基酚等多種毒性化學物

    環境部公告列管多種化學物，包含PFOS、PFOA、NP、NPEO與環丁烴等物質，避免影響人體賀爾蒙、大海環境等，並給相關業者緩衝期，降低環境風險與國民健康。（環境部提供）

    環境部公告列管多種化學物，包含PFOS、PFOA、NP、NPEO與環丁烴等物質，避免影響人體賀爾蒙、大海環境等，並給相關業者緩衝期，降低環境風險與國民健康。（環境部提供）

    2025/05/08 20:35

    〔記者吳柏軒／台北報導〕面對多種化學物具有生物累積性，在環境中不易分解，環境部接軌國際各種公約，今（8日）公告相關管理事項及列管，舉例指出，這些化學物如壬基酚（NP）等，恐影響人體賀爾蒙，已公告禁止拿來製成家用清潔劑，這次進一步公告工業用清潔劑也禁用。

    今日新增列管為毒性及關注化學物質包含：全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質。

    環境部次長葉俊宏指出，PFOS及PFOA在環境中不易分解，具有生物累積性，可能透過食物鏈影響生態系統及人體健康，聯合國斯德哥爾摩公約已將相關化合物列入清除清單或限制清單，台灣也接軌國際，根據公約限制用途。

    另外，NP與NPEO具明確之內分泌干擾特性，可模擬體內之天然荷爾蒙，進而影響人體生理健康及幼童正常發育，環境部在96年公告為毒性化學物質，並禁用於製造家用清潔劑，葉俊宏說，這次更嚴格規範，參考歐盟，管制濃度從5％調整為0.1％，同時工業用清潔劑也禁用，並全面禁止輸入含NP及NPEO清潔劑。

    第三，也配合船舶防污系統的國際公約，葉俊宏說，船隻浸泡在海中，船底會有生物附著，影響航行，船體會使用環丁烴防污，這次也公告禁止使用，並列入關注化學物質。環境部化學署長謝燕儒指出，環丁烴的管制濃度為全濃度，且明定不得將其用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

    環境部強調，為使業者有足夠時間因應，將分別提供既有運作業者1年半至2年緩衝期，並鼓勵業者尋找替代物質，以降低對國內環境及國民健康的影響。

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