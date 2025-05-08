桃園市民卡App 上線 多位議員批整合不足、沒有付款功能

市民卡App 元月上線，仍遭多位議員批整合不足、沒有付款功能。（記者謝武雄攝）

2025/05/08 20:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民卡App於今年元月上線，雖然整合多項功能，但多位議員今天在議會質詢仍抱怨整合不足；議員陳雅倫指出，App導外至各局處網站或App後，還要另下載App使用非常不便，另多位議員抱怨，且現在的App目前沒有付款功能，無法像其他縣市一樣可以搭公車，此外市民卡儲值後，App 無法即時顯示，非常「不方便」。

智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，未來會結合市府大型活動，例如台灣燈會等鼓勵民眾下載桃園市民卡App，另民眾持市民卡到超商儲值，超商彙整資料給悠遊卡公司，悠遊卡公司再提供給市府，才程造成App系統無法即時顯示，會和悠遊卡公司溝通，希望能加速資料傳送；至於App 付款的問題，由於市府無法經營金融業務，所以不能使用App付款，但民眾還是可以使用與市府合作的行動支付付款，至於導外至各局處網站系統，會優化界面讓民眾更方便查詢。

請繼續往下閱讀...

議員陳雅倫說，新版App介面雖然優化，但點入各局處的網站時，竟還需要下載其他App才能使用，包含公車、垃圾車的系統非常不方便，市府既然成立智慧城鄉發展委員會，就應該要積極整合所有功能，否則反而造成民眾困擾；議員張曉昀說，新版App雖可以綁定市民卡，但卻不能直接付款，希望實體卡轉數位虛擬卡時能夠有完整功能。

議員謝美英也提到，App於今年1月17日正式開放下載，至今註冊人數才破6萬人，市民卡發卡量達200萬份，下載率只有3％，整體推廣效果太低。

議員錢龍也提到，民眾完成實體卡儲值後，在App儲值金餘額更新速度太慢，在儲值完後竟在2個工作天後仍未看到金額增加，若有民眾遭盜刷，會造成停卡作業有延誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法