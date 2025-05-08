澎湖花火節無人機秀回來了 5/19復飛

澎湖海上火花節無人機秀5月19日到6月19日復飛10場次，之前的廠商友情支援。（記者劉禹慶攝）

2025/05/08 19:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節真是「變化莫測」！澎湖縣政府才宣布無人機停飛，今（8）日又宣布5月19日到6月19日復飛10場次，之前的無人機廠商得知縣府困境，伸出伸手。遊客心情歷經開幕驚嚇、停飛失望、復飛期望3部曲。

議長陳毓仁昨天（7日）宣布今年花火節無人機停飛，澎湖縣政府隨後證實，原因是無人機秀在開幕式嚴重「落漆」，廠商說，被不明訊號干擾所致，接下來試飛也不盡理想，縣府擔心砸了花火節22年來累積的口碑，壯士斷腕，緊急喊卡，今天又出現戲劇性變化。

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花火節無人機秀突然喊卡，不少遊客生氣地說，就是衝著史努比無人機秀而來，澎湖縣政府是「詐騙集團」。桂祥晟則點出縣府與廠商契約無保證金及押標金，才讓廠商肆無忌憚中斷合約；議長陳毓仁要求縣府求償。連史努比總公司也表達強烈不滿，怒火延燒到國外。

民怨愈燒愈烈，澎湖縣長陳光復親上火線滅火，今天與副縣長林皆興、祕書長楊書舜及旅遊處長陳美齡出面宣布，5月19日到6月19日復飛10場次，後續再研議是否延長到7月底。至於採購未收押標金及保證金，係依照2019年中央勞務採購新法，不收採購金及押標金。

澎湖縣長陳光復率縣府3長宣布無人機復飛。（記者劉禹慶攝）

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