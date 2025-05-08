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    週五午後變天！全台溼答答 降雨熱區1圖看懂

    2025/05/08 18:57
    明晚起受鋒面影響，各地將陸續轉雨。（資料照）

    明晚起受鋒面影響，各地將陸續轉雨。（資料照）

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    〔記者林志怡／台北報導〕短暫好天氣過去，明晚又將有鋒面影響台灣。中央氣象署指出，明日週五各地午後有局部短暫雷陣雨，晚起則受到鋒面接近影響，中部以北將有明顯雨勢；週六、週日則全台有雨，尤其西半部及宜蘭地區可能有大雨發生，各地氣溫明顯轉涼；直到下週一鋒面遠離，雨勢才會明顯趨緩，氣溫也將逐步回升。

    中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天台灣周邊為南風的環境，清晨恆春半島有零星短暫陣雨出現，白天起各地雲量逐漸增加，且午後有局部短暫雷陣雨，北部、宜花地區有局部大雨，入夜後因鋒面接近，中部以北雨勢將更加明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

    黃恩鴻說，明晚至週日期間，鋒面將由北往南影響台灣，各地降雨機率偏高，並有局部陣雨或雷雨，尤其西半部、宜蘭地區有大雨發生，山區則可能出現局部短延時豪雨，週日整體降雨區域則隨著鋒面往南移動，南部、東南部地區、其他山區明顯有局部大雨發生。

    下週一因鋒面遠離，僅南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區將轉為多雲、可見陽光的天氣，且午後有局部短暫雷陣雨，下週二至週四期間，天氣也大致維持穩定，其中週二各地多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。

    下週三、週四風向則將逐漸轉為南風，水氣將再度增加，其中下週三東南部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，下週四南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，

    氣溫方面，黃恩鴻說，明天天氣暖熱，白天氣溫約33度左右，南部近山區氣溫可達36度以上，且東南部可能有焚風出現，週六、週日受鋒面後方的東北風影響，各地明顯轉涼，尤其週日北台灣氣溫約19至24度，中部花東21至25度，南部23至28度，下週一白天起氣溫則會逐漸回升，下週二至週四白天普遍可達33度左右。

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