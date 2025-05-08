白沙屯媽祖駕到！埔鹽國小見證粉紅超跑「倒車入庫」與「飛天式」神操作

白沙屯媽祖進埔鹽國小，「倒車入庫」上司令台。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮影片）

2025/05/08 19:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境回鑾，今天過境彰化縣埔鹽鄉，直衝埔鹽國小司令台，過程相當戲劇化，全校師生親睹粉紅超跑「倒車入庫」，又見媽祖鑾轎離去時，使出「飛天式」英姿，讓師生看得無不瞪口呆，學生們說，媽祖好酷！

白沙屯媽祖經過埔鹽國小約7時30分，當時正是早自習下課時間，鑾轎一入校門，學生們已在操場跪成一條人龍延伸至司令台。

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停駕的第一波高潮在司令台前，鑾轎擺正，不停搖擺，眾人摸不著頭緒，原以為會在司令台前就定位，沒想到媽祖來一招「倒車入庫」，由於司令台高約70公分，旁邊2轎夫急忙上前支援，一躍上了司令台，順手接起鑾轎，完美倒車入庫。

司令台停駕約10分鐘後再起駕，鑾轎究竟要從階梯而下還是「飛天」而出，眾人屏息以待，經過一陣搖晃，只見鑾轎直衝而出，轎夫們收到信號，衝上又衝下，平穩地把鑾轎接下來。

師生們說，第一次見識媽祖開著「粉紅超跑」到學校巡禮，傳說中的「粉紅超跑」竄上又竄下，會倒車入庫又會飛天，這過程把眾生操得不亦樂乎，但也讓人見識媽祖的神威。

白沙屯媽祖進香回鑾上午經過彰化縣埔鹽鄉，上午約7點半突然進入埔鹽國小，鑾轎還以飛天式出司令台。（圖擷取自白沙屯媽祖網路電視台直播影片）

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