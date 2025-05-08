男性健康新秘密！「1水果」有助心血管、改善性功能障礙

樹葡萄含多酚與花青素，對男性健康有顯著保護作用。示意圖。（資料照）

2025/05/08 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外皮酸澀、果肉飽滿的「樹葡萄」，近年來因其強大的抗氧化與抗發炎特性，迅速受到健康界的青睞。泌尿科醫師呂謹亨指出，樹葡萄富含多酚與花青素，男性每天攝取10至20顆，不僅有助於心血管健康，還能有效改善代謝問題及性功能障礙。

呂謹亨前（6）日於臉書粉專發文表示，儘管樹葡萄在台灣並不常見，但它含有的天然成分對男性健康極具潛力。文獻研究證實，樹葡萄的抗氧化物質可有效抵抗自由基，延緩衰老過程，並減少慢性發炎反應，特別是在心血管疾病和前列腺問題方面提供保護。

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此外，樹葡萄的果皮中富含多酚，這些成分對於改善血糖控制、促進脂質代謝，以及維持腸道健康具有重要作用。對男性而言，這不僅有助於維護正常體重，還能減少與性功能相關的健康風險，對於中年男性尤其有益。

呂謹亨建議，男性每天可食用新鮮樹葡萄50至100克（約10至20顆），或選擇樹葡萄萃取物作為補充，每日攝取500至1000毫克的多酚。不過，他也提醒，樹葡萄的果皮含單寧，過量攝取可能會引起腸胃不適，因此腸胃敏感者需謹慎食用。

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