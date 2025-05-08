嘉義「鋼鐵康乃馨」200公分高 母親節超應景

200公分高的「鋼鐵康乃馨」在稻田、藍天襯托下很嬌豔。（記者王善嬿攝）

2025/05/08 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義鐵雕藝術家「嘉義鐵孩子」賴銘傳近期接獲社區委託，製作符合社區產業形象的康乃馨，因應5月11日母親節，他先製作一朵200公分高的紅色康乃馨，放置在嘉義縣民雄鄉興中村江厝仔工作室前，成為應景的藝術造景，十分吸睛。

賴銘傳表示，某社區因生產康乃馨，委託他製作康乃馨作品，在交貨期限之前慢慢製作，因11日就是母親節，先用不鏽鋼媒材，加上進口汽車烤漆上色，製作一朵200公分高康乃馨送給媽媽、太太，歡度母親節。

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賴銘傳說，每次製作作品，除交給客戶，也會自留放置在工作室外的社區空間、稻田旁，彩繪社區牆壁，除當作成果展示，也為社區營造藝文氛圍。

賴銘傳說，放置在社區、稻田旁的作品，多數由不鏽鋼製作，使用汽車烤漆上色，平均可維持10年，如掉色還能再重新上漆維護，歡迎民眾拍照、互動，利用康乃馨藝術作品，向媽媽表達愛意。

鐵雕藝術家賴銘傳利用不鏽鋼及汽車烤漆，製作200公分高康乃馨，矗立田邊很吸睛。（記者王善嬿攝）

賴銘傳製作的大朵康乃馨藝術作品，設置在興中村江厝仔路旁。（記者王善嬿攝）

賴銘傳會將每次製作作品保留，營造社區藝文氛圍。（記者王善嬿攝）

賴銘傳設置在稻田旁的作品。（記者王善嬿攝）

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