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    才剛回歸就來亂！阿姨好市多「碎洋蔥」裝到飽 網嘆：太丟臉了

    好市多熟食區剛恢復供應「碎洋蔥」，又開始傳出爭議。示意圖。（彭博）

    好市多熟食區剛恢復供應「碎洋蔥」，又開始傳出爭議。示意圖。（彭博）

    2025/05/08 23:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）深受多數台灣人喜愛。新冠肺炎疫情期間暫停供應熟食區的「免費碎洋蔥」，去年才剛宣布恢復，沒想到又再次掀起一波「洋蔥之亂」。昨（7日）網友指出，在高雄好市多目擊3位阿姨拿著塑膠袋，裝滿3大包洋蔥才心滿意足離開，賣場員工一度出面制止，但其餘2人又再折返繼續裝。對此，讓原PO直呼，「台灣阿姨Number one！」

    網友在臉書社團COSTCO 好市多 商品消費心得分享區發文說，在高雄好市多的熟食區，看到3位阿姨人手拿著1個塑膠袋猛裝洋蔥，中途被好市多員工出面制止，阿姨們只好匆匆離開，不久後其中兩位阿姨竟又折返裝洋蔥，讓原PO不禁感嘆，「我太小看阿姨的智慧，我看到台灣人的韌性跟毅力，為了把洋蔥裝滿，可以忍辱負重完成了他們裝洋蔥的使命」。

    貼文曝光後，引起網友討論，「人類的惡毒作為，絕對不會是一時的情緒，而是根深蒂固存在本性之中！」、「不要小看地方阿姨他們是最有消耗力的」、「到底是誰家的媽媽啦！好不容易恢復有洋蔥了，又要這麼搞嗎？」、「看阿姨他們的穿搭，不缺買洋蔥的小錢，只是沒佔到店家的便宜，渾身不對勁」、「難怪我的熱狗永遠沒有洋蔥」。

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