台江婆婆媽媽淨堤迎接母親節 山海圳國家綠道變漂亮了

台南社大台江分校瑜伽班師生一起撿拾山海圳國家綠道堤岸邊垃圾，以淨堤守護環境行動來迎接母親節。（社大台江分校提供）

2025/05/08 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕母親節前夕，響應山海圳國家綠道生活運動，倡議走路健身，守護河川，台南社大台江分校瑜伽班師生特別將教室移到山海圳國家綠道的內海之路，10幾位婆婆媽媽齊聚綠道0km起點，一起撿拾堤岸邊的垃圾，以淨堤守護環境行動來迎接母親節，山海圳國家綠道也變漂亮了。

社大台江分校老師吳瓊桃指出，今天很高興帶著學生們來到山海圳國家綠道上課，除了在大自然環境中練習瑜伽運動，大家更一起巡守山海圳，一起撿拾垃圾，鼓勵學員們公共參與，一起為環境盡一己之力，特別是母親節快到了，山海圳綠道阿勃勒花也將盛開，大家可以陪著媽媽，一起來綠道散步賞花，多走路運動，讓身體更健康，迎接母親節。

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學員吳欣怡說，很高興老師帶同學來到綠道的四草湖0km起點上課，走讀山海圳國家綠道，自己第一次來，這裡真的很漂亮，十分驚艷，可惜的是堤岸下有很多的菸蒂及垃圾，這麼漂亮的環境，大家應該一起共同維護，我們這一群婆婆媽媽同學們一起動手撿垃圾，守護山海圳，這是更棒的事。

莊怡茹學員也說，山海圳國家綠道0km起點，環境很漂亮，但是堤岸邊仔細看垃圾很多，為了台江這一片土地，還有我們的下一代，大家都有這個義務要把環境整理好。

台南社大台江分校瑜伽班師生一起撿拾山海圳國家綠道堤岸邊的垃圾。（社大台江分校提供）

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