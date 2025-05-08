南投社宅+1！「竹山好室」動土 172戶2028年完工

南投縣竹山鎮社會住宅「竹山好室」，為地上10樓、地下2樓建物，2到10樓為住宅。（記者劉濱銓攝）

2025/05/08 17:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕繼今年初南投縣埔里鎮社宅「公誠安居」進度達50％後，竹山鎮的社宅「竹山好室」也在今天動土，共有2棟建物「只租不賣」，可提供172戶，預計2028年3月完工，至於南投市的社宅「漳和安居」，以及埔里另一案「北安安居」也在規劃中，未來可望嘉惠更多租屋族。

竹山鎮公所表示，「竹山好室」社會住宅由中央成立的國家住宅及都市更新中心（簡稱國家住都中心）負責推動，利用位在鎮上竹文化園區對面的國產署土地，建設2棟社宅大樓，地點座落在竹山鎮的新興地區，開車2分鐘可到省道台3線，8分鐘能接上國道3號交通便利，並鄰近竹山地政、戶政事務所，以及消防局、警察局等，生活機能良好。

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公所也說，「竹山好室」為地上10樓、地下2樓建物，2到10樓為住宅空間，共有172戶，格局包含套房、2房，以及3房等，1樓則是托嬰中心，總工程費10億3400萬元，預計2028年完工。

南投縣政府指出，中央在南投推動社會住宅，縣府都全力配合，例如協助放寬建物容積率，結合社福提供公辦民營托嬰中心或幼兒園等，讓青年租屋、托育能更輕鬆，縣內社宅除了興建中的埔里、甫動土的竹山外，南投市位在市區南崗路的「漳和安居」，也已決標並規劃設計中。

埔里鎮公所表示，社宅「公誠安居」今年2月進度已達50%，預計年底建物就會完工，待完成內部裝修與公開說明會後，明年將正式啟用，屆時將是南投縣首座社會住宅，此外，鎮上還有第2處已列入國家住都中心計畫的「北安安居」社宅，且地點就在市中心，可望讓在地租屋族享有更實惠、便利的居住環境。

南投竹山鎮社會住宅「竹山好室」動土，預計2028年3月完工。（記者劉濱銓攝）

竹山鎮社會住宅「竹山好室」動土。（記者劉濱銓攝）

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