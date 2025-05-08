華航與波音簽10架777-9客機、4架777-8F貨機 2030年起交付

華航今日與波音正式簽署新一代777X旗艦機型訂單，包括10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機。（華航提供）

2025/05/08 17:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華航空公司今天（8日）宣布，與波音正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，包含9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付。

華航表示，是首家引進777X旗艦機型的國籍航空，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力，提供卓越飛航服務。

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簽約儀式由華航董事長高星潢和波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen，在桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯蒞臨見證。

高星潢表示，777-9客機與777-8F貨機是波音新一代機型，777-9客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點；延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並將增設豪華商務艙座位比例，滿足高端市場旅運需求，帶給旅客更為放鬆舒適的感受；777-8F貨機與華航現役10架777F貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。

華航持續機隊汰舊換新計畫，優化機種結構，777-9客機擁有更高的天花穹頂設計，更佳的機艙空氣循環系統及動態LED情境燈光，以更為寬敞舒適的客艙空間與嶄新設計，全面提升旅客長途飛行的頂級體驗。

777-8F貨機與主力777F貨機的貨艙規格相同，在管理及調度更具彈性優勢，同時有利貨運人員作業效率，有效降低貨物碰撞風險，助益貨運航網布局，營運航程與貨品酬載的提升。

波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen表示，很榮幸與華航近60年的合作關係，華航更將成為台灣首家加入777X行列的營運業者。777-9客機的先進技術與設計，將為華航旅客打造最佳飛行體驗，而777-8F貨機的航程與高效燃油表現，也有助華航在空運市場保持領先。

777-9客機與777-8F貨機採用複合材質機身，搭載奇異新款GE9X發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25%的油耗以及碳排量，是華航實現 2050 年淨零碳排的重要關鍵之一。

華航董事長高星潢（右三）今日與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen（左三）正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，華航總經理陳漢銘（右二）和波音東北亞區業務銷售副總裁Dan Schull（左二）與會，交通部常務次長林國顯見證（中）。（華航提供）

華航今日與波音簽署新機訂單，為首家引進777X旗艦機型的國籍航空，包括10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機，有助提升營運動能。（華航提供）

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