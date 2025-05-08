走進教室像走進營地 教育部「美感」改造112所校園

台北市西湖國小老舊專科教室，改造成生態教室，師生進行教學活動。（教育部提供）

2025/05/08 16:58

〔記者林曉雲／台北報導〕學校也可以美美的，走進教室如同走入童軍營地！教育部推動「學美．美學」計畫，迄今已協助112所學校，改造為校園美感示範學校，今（114）年共將完成21所美感校園改造。

為引導學校運用美感教育推動經驗與成果，教育部還將自5月27日至7月27日。在台灣設計館推出「學美場景 Action！」年度成果展覽。

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教育部師藝司科長彭寶樹說明，校園學習空間不單只是學習場域，更是激發教與學不斷循環互動的媒介，教育部委託台灣設計研究院執行「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，自108年起致力以美感改造校園學習環境，並兼備使用機能及具有賦能潛力的創新學習環境，讓老師得以發展多元的教學型態，讓學生能夠伸展學習的多重樣貌。

今年21所美感校園改造，依教學目標與場域功能分為5大主題：「創意舞台」、「支援與關懷」、「開放與在地」、「多元探索」及「教師成長」。教育部及計畫團隊今日走訪台北市西湖國小及新北市青山國中小。

西湖國小鄰近金面山、大溝溪與基隆河，原本的專科教室設備老舊、格局及管線混亂，無法滿足學生們的特殊學習需求，設計團隊以「行動博物館」為核心概念，透過可移動展示牆切換空間分區，讓小組討論、生態營隊、團體發表更彈性自由地進行，並有效地展現學習成果。

西湖國小老師邱鴻麟表示，西湖生態教育計畫推動迄今26年，陪伴擁有自然科學天賦的孩子，展開世界生態旅讀，如合歡山的冷杉、大雪山的帝雉、蘭嶼的象鼻蟲、加拿大極圈的北極熊等，這次改造設計，重新定義了教育空間與綠色教學的連結，彷彿走進生態探索的遊戲基地。

此外，新北市汐止區青山國中小積極發展童軍課程，設計團隊以「青山森林」為構想主軸，將「童軍教室」打造成能支持團康、實作、社團，或校際交流等多元活動的沉浸式探索基地，同時將戶外自然景觀引入室內，走進教室就像走入營地，營造專屬的童軍文化空間語境；校長陳衍鈴表示，希望學生在這片青山森林中，學會獨立、合作與關懷，培養童軍精神，成為具有責任感與行動力的未來公民。

新北市立青山國中小學的童軍教室，擁有大型器材教學情境。（教育部提供）

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