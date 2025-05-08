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    太催淚！媽媽抱腦癌兒跪地哭求白沙屯媽 「救救孩子」

    媽媽抱兒子泣求媽祖保佑，男童雙手合掌拜向媽祖。（圖擷取白沙屯媽直播）

    媽媽抱兒子泣求媽祖保佑，男童雙手合掌拜向媽祖。（圖擷取白沙屯媽直播）

    2025/05/08 17:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕太催淚了！白沙屯媽祖進香隊伍回鑾，今天（8日）下午近3點半，鑾轎行經彰化市金馬路時，一名婦人抱著年幼兒子跪在鑽轎底人龍最前方，哭求媽祖「救救孩子！」現場鑾轎停在母子面前數分鐘之久，轎班人員多次輕拍男童背部、摸頭鼓勵，原本依偎在媽媽懷中的小男孩，也雙手合十拜向媽祖。

    這一幕透過直播傳送出去，讓超過5萬名線上網友感動落淚，留言區湧入「媽祖保佑」、「看哭了」、「孩子一定會平安健康長大」、「男童回神了」等祝福，網友說自己都被感動到掉淚，媽祖的慈悲與神威顯赫，讓人敬仰。

    「載著兒子一路追媽祖」

    這名媽媽在鑾轎離開受訪指出，兒子去年7月被醫師診斷罹患腦膠質瘤，家人四處求醫，但這是一種腦幹上長罕見惡性腫瘤的疾病不能動刀，一動刀生命就沒了，今年她載著兒子一路追媽祖，皇天不負苦心人讓她們追到。

    白沙屯媽真的很愛小朋友，回程途中經過多所國小、國中到高中職，停轎讓學童鑽轎底，讓師生祈福，今天一早從溪湖糖廠起駕後，一路進入彰水路沿線多所學校，早上9時58分行經秀水鄉彰水路時，鑾轎特別停在1名婦人抱著4歲還不會說話的小女兒頭上約40秒，並以轎底輕碰母女倆為她們祈福。

    沒想到這一幕，今天下午再度出現在彰化市金馬路，鑾轎停在母子前，只見媽媽向媽祖泣訴兒子的狀況，祈求媽祖庇佑，媽祖鑾轎也前後擺動聽媽媽的心聲，停了約5分鐘，鑾轎先是退後，媽媽跟著兒子仍跪在原地未起身，不一會兒，鑾轎又走上前靠近這對母子，就在鑾轎要靠近的同時，男童在轎班人員拍拍背與摸頭祝福下，男童也跟著合掌拜媽祖，這時，鑾轎停留約幾秒，才離開繼續前進。

    隊伍繼續沿著金馬路前進，約下午4點30分左右，頭旗則在建國南路與中正路間，雙方距離約1461公尺，雖然有段路程，不過，都同向朝向中山路往大度橋方向，從路徑上推測，今天可能就會越過大度橋進入台中烏日，而台中警方早在今天下午2點已預先部署警力等候。

    媽媽抱著男童跪地祈求媽祖保佑。（圖擷取白沙屯媽直播）

    媽媽抱著男童跪地祈求媽祖保佑。（圖擷取白沙屯媽直播）

    依偎在媽媽懷裡的小男童在鑾轎前面接受媽祖的洗禮與賜福。（圖擷取白沙屯媽直播）

    依偎在媽媽懷裡的小男童在鑾轎前面接受媽祖的洗禮與賜福。（圖擷取白沙屯媽直播）

    轎班人員多次拍男童肩膀背部，鼓勵祝福。（圖擷取白沙屯媽直播）

    轎班人員多次拍男童肩膀背部，鼓勵祝福。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽回程進香隊伍下午走進彰化市金馬路，人龍包圍鑾轎，人多到讓鑾轎一度得放慢腳步才能前進。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽回程進香隊伍下午走進彰化市金馬路，人龍包圍鑾轎，人多到讓鑾轎一度得放慢腳步才能前進。（圖擷取白沙屯媽直播）

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