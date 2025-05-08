台糖加油站愛心捐點破億創新高 兌換120萬元物資助弱勢

台糖將募集的愛心點數兌換約120萬元物資，傳愛送暖，全數捐贈給創世等共11家公益團體。（圖由創世台南院提供）

2025/05/08 16:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台糖加油站辦理「加油捐點做公益」活動，在各界善心人士的踴躍參與下，僅短短1.5個月即累計超過1億1962萬點的愛心點數，創下歷史新高，台糖將已募集的愛心點數兌換約120萬元物資，傳愛送暖，全數捐贈給創世等共11家公益團體。

台糖公司今天在台南台糖崇德加油站舉行成果發表會，由台糖副總經理曾見占主持捐贈儀式，將善心民眾每次加油、每筆捐點的善意，轉換成物資贈給11家公益團體，包含華山、創世、家扶、伊甸、麻煩小天使、新扶小羊、喜樂保育院、美善、勵馨、善牧及台北肢體殘障運動協會等。活動期間民眾加油滿25公升並捐贈點數，還可獲贈1瓶台糖葡萄糖胺飲。

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曾見占表示，台糖加油站去年11月推出加油捐點活動即廣受好評，為延續愛心，鼓勵更多民眾投入社會公益，今年於3月1日再次續辦，此次活動的募點成績更加亮眼，共吸引25萬人次踴躍響應，累計破億的愛心點數，創下歷史新高，展現台灣社會的善良與溫暖。這次活動台糖加油站更加碼捐出每公升10點的愛心點數，讓善意層層放大，同時鼓勵更多民眾隨手行善，讓每份微小的善意成為弱勢族群的巨大支持。

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