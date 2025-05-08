花蓮星空電影院播灌籃高手+美食 週六熱鬧登場

花蓮市公所主辦的星空電影院及美食活動，週六下午熱鬧登場。（圖由花蓮市公所提供）

2025/05/08 16:37

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市公所主辦的星空電影院結合不排隊美食加夜市王活動，週六下午在花蓮市中山公園登場！市長魏嘉彥邀請花蓮民眾闔家前來，活動從下午3點一路熱鬧到晚上8點半，讓大家在星空下欣賞動畫「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」，並一次品嚐花蓮的頂尖美食！

花蓮市公所指出，星空電影院播映的「灌籃高手」榮獲第46屆日本電影學院獎「最優秀動畫獎」，不僅帶來青春熱血的感動，更喚起無數人的青春記憶；今年邁入第3屆的「不排隊美食市集」，首度與「夜市王」聯名，集結來自花蓮與全台各地的名店，包括阿城鵝肉、米噹泰式燒烤、砂卡噹五間屋馬告香腸、嗨烤活體海鮮、土雞表哥等平時難得出現在市集的名店，及曾登上電視的夜市人氣攤商，如宜蘭香、玉里臭豆腐、原香嘟論竹筒飯與蛤蠣波特熱炒燒烤Bar，通通一次吃到飽！

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市長魏嘉彥表示，除了美食與電影，活動現場還安排了多元的文化與親子體驗，包括免費韓服體驗，讓民眾穿上韓服拍照打卡；「草地閱讀角」提供懶人沙發與書籍，打造輕鬆愜意的閱讀空間；環保推廣也不缺席，只要攜帶20顆廢電池，或1台舊手機、平板，即可兌換精美宣導品，一起為地球盡份心力。

位於會場一側的花蓮市立圖書館將同步舉辦活動，當日館內新辦借書證即可獲贈精美小禮，同時開放現場按讚分享活動，只需完成指定步驟並標記好友留言，也能獲得小禮物，數量有限，送完為止。

星空電影院會場將聚集花蓮各式美食小吃。（圖由花蓮市公所提供）

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