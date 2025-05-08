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    嘉義縣六腳鄉公所新行政大樓 今落成啟用

    六腳鄉公所新行政大樓外觀。（記者林宜樟攝）

    六腳鄉公所新行政大樓外觀。（記者林宜樟攝）

    2025/05/08 16:38

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉公所原辦公廳舍歷經921及1022大地震，經結構安全鑑定判定為危險建築物，耐震能力嚴重不足，鄉公所獲中央前瞻基礎計畫經費補助，投入1億6150萬元興建六腳鄉公所新行政大樓，於2022年3月開工，前年底竣工，經鄉公所投入2200萬元進行室內裝修工程，今天竣工啟用。

    嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、副議長陳怡岳、六腳鄉代會主席陳杉才及前鄉長陳川崎等為公所新行政大樓剪綵啟用，六嘉國中樂旗隊演出，蒜頭國小及六嘉國中學生進行街舞表演。

    黃鉦凱說，新行政大樓於前任鄉長陳川崎任內向中央爭取經費，補助8000萬元，加上公所自籌款進行興建，感謝中央、縣府支持，順利完工，未來可讓鄉親有良好的洽公空間。

    黃鉦凱說，台積電是六腳鄉的新鄰居，新大樓的硬體和服務也要跟著提升，舊公所危樓將拆除，並通盤檢討活用土地，包括親子空間、長照、社會住宅等都是可討論的方向。

    六腳鄉公所新行政大樓為地下一層、地上五層建物，建物高21公尺，基地面積3565平方公尺，總樓地板面積3019平方公尺，可提供洽公民眾舒適安全便捷的場域環境。

    寬敞明亮的六腳鄉公所新行政大樓。（記者林宜樟攝）

    寬敞明亮的六腳鄉公所新行政大樓。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳鄉公所新行政大樓啟用。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳鄉公所新行政大樓啟用。（記者林宜樟攝）

    六腳鄉長黃鉦凱（右一）進行祭祀祈福儀式。（記者林宜樟攝）

    六腳鄉長黃鉦凱（右一）進行祭祀祈福儀式。（記者林宜樟攝）

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