桃園52處人口密集區 明起禁止燃放爆竹等行為

桃園市政府公告52處人口密集區，全天候禁止燃放爆竹、使用擴音設備及敲鑼打鼓等行為。（記者謝武雄攝）

2025/05/08 16:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕宮廟祈福活動常因噪音、空污引發民怨，配合民政局推動「輔導宗教遶境活動作業要點」，環保局也依噪音管制法第八條授權，將人口密集區域納入特定噪音管制區，第一波將針對全市超過12樓、500戶以上的52個社區周邊進行公告，區內全天候禁止燃放爆竹、使用擴音設備及敲鑼打鼓等行為，並明（9日）起開始實施。

副市長蘇俊賓表示，經府環保、民政、消防及警察跨局處研議，決議將人口密集社區所在街廓的緊鄰道路，依噪音管制法納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等，另民政局也在4月份開始依據「輔導宗教遶境作業要點」要求宮廟遶境必須進行自主檢核，兼顧生活與維護生活品質，協助宮廟在符合法規下辦理活動，維持文化傳承與社區和諧。

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環保局長顏己喨指出，初步統計目前新措施管制的範圍將涵蓋全桃園市共52個人口稠密區；修正公告的增訂「人口密集地區緊鄰道路或土地納入全天禁止燃放爆竹煙火以及使用擴音設備敲鑼打鼓或吹號等行為」；未來宮廟遶境等行為，只要行經上述人口稠密區時需暫停上述易生噪音行為，通過後則可進行民俗活動。

桃園市政府公告52處人口密集區，全天候禁止燃放爆竹、使用擴音設備及敲鑼打鼓等行為。（記者謝武雄攝）

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