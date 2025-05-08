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    受通刪預算影響 公務員晉升調訓比率降為15％

    受立法院通案刪預算影響，為因應各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，保訓會所屬國家文官學院114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練，調訓比率由16.5％微幅調整為15％。（圖擷取自國家文官學院臉書）

    受立法院通案刪預算影響，為因應各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，保訓會所屬國家文官學院114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練，調訓比率由16.5％微幅調整為15％。（圖擷取自國家文官學院臉書）

    2025/05/08 16:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕受立法院通案刪預算影響，公務人員保障暨培訓委員會說明，為因應各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，保訓會將今（114）年度委任公務人員晉升薦任官等訓練調訓比率，由16.5％微幅調整為15％，力求不損及公務人員權益。

    保訓會培訓發展處處長宋狄揚說明，今年度立法院預算審查決議通案刪減1442萬元，其中基礎訓練預算刪減514萬5千元，各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，2項訓練經費合計刪減899萬9千元。

    國家文官學院副院長梁元本說明，今年度編列數較去（113）年度增加4423萬6千元，係包括新增教學大樓的學員餐廳、宿舍補強工程與防水工程3603萬1千元；人事費配合調整待遇增加427萬元；增列消防設備汰換經費等236萬元；配合學員受訓餐費調整及反應物價電費調漲增加相關辦訓費用等157萬5千元，上述經費依法必須專款專用，不得流用至遭通刪之訓練經費。

    宋狄揚說明，因保訓會所屬國家文官學院，114年度預算遭立法院刪減致影響容訓量，發函並未提及任何特定政黨刪減預算。

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