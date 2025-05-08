週末雨下不停！ 專家曝天氣穩定時間點

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週五午後天氣比較不穩定，外出時要多加注意，週六、日鋒面通過台灣，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨，可能伴隨強風、雷擊等現象發生。（資料照）

2025/05/08 16:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面突襲帶來降雨後，今日各地天氣回穩，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週五午後天氣比較不穩定，外出時要多加注意，週六、日鋒面通過台灣，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨，可能伴隨強風、雷擊等現象發生，週日晚間中北部、宜蘭、花蓮一帶的降雨大致就會停止，直到下週三、四南風又逐漸帶來水氣增多的情況，午後熱對流的發展才會再度變得明顯起來。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週五午後的熱對流發展將會變得比較旺盛，從各地山區發展然後擴散帶來短暫陣雨或雷雨，平地部分除了大台北、東半部會受影響之外，西半部平地也會有局部午後雷雨機會，午後天氣比較不穩定，外出時要多加注意，到山區活動更要小心。溫度方面預期會比今天更高一些，東半部高溫30至32度，西半部高溫普遍有32至34度，部分地區有35度以上高溫發生機會，應該會是相當悶熱不舒適的一天。

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粉專指出，鋒面由北往南通過台灣上空，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨，這波鋒面結構較完整，而且是由北一路往南要壓到巴士海峽，因此包括南部、東南部在內都會受到影響，而且在鋒面通過期間要留意對流系統發展、移動的情況，對流經過的區域有局部較大雨勢或短時較大雨勢發生的機會，並且可能伴隨強風、雷擊等現象發生，要特別注意。最快要等到週日下半天，鋒面南壓之後，天氣也將由北往南逐漸恢復穩定，週日晚間中北部、宜蘭、花蓮一帶的降雨大致就會停止，但是南部、台東可能還是持續會有降雨發生。

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粉專續指，值得注意的是週末這波鋒面除了降雨較多之外，也伴隨北方較涼的空氣南下，各地溫度將轉涼，北部、東北部高溫將有機會降到23至25度或以下，中部及花東地區高溫也會降到25至27度，南部地區雖然受影響較小，但是高溫預期也會降到30度以下，應該會是相對較為涼爽的一小段時間。

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粉專預測，下週一南部、台東在白天期間仍有短暫陣雨或雷雨，晚間之後也會轉為多雲天氣，中北部、宜蘭到花蓮一帶則是在北方較乾空氣的影響下，預期天氣還不錯，多雲到晴，午後山區發展熱對流的機會也不大；下週二仍是水氣較少，天氣較穩定的一天，只有山區午後有零星局部的熱對流降雨機會；等到下週三、四南風又逐漸帶來水氣增多的情況，午後熱對流的發展才會再度變得明顯起來；下週五、六北方鋒面稍接近，但是位置仍偏北，影響有限，還是午後山區局部雷雨的天氣型態；下週日鋒面再度北抬，午後降雨也會跟著減少。

粉專直言，下週日鋒面再度北抬，午後降雨也會跟著減少，預期要再有鋒面影響台灣可能要等到5月20至21日左右，到時候西南季風也有機會正式進入南海，逐漸形成比較典型的梅雨鋒面架構，不過預報時間還早，有待後續再觀察。

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