因應AI挑戰 國家文官訓練導入ChatGPT

考試院長周弘憲表示，展望未來，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，提升國家新進公務人力素質。（圖由保訓會提供）

2025/05/08 16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕因應AI挑戰，保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓今（8）日表示，為回應科技發展趨勢與政策需求，增設「人工智慧實作」課程，導入ChatGPT等生成式AI技術操作與情境任務，讓受訓人員在撰寫會議紀錄等真實工作情境中體驗AI協作，厚植未來職場數位應用力，同時開設國際外交發展趨勢、性別平等、文化美學體驗學習等新課程，培養具全球視野與多元素養之現代文官。

考試院今日召開院會，保訓會以「113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形」進行專題報告，針對113年高普考錄取人員訓練、精進作為及變革方向進行全面檢視與分析，期落實「考訓用合一」的政策目標，厚植我國行政體系人力資本。

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考試院長周弘憲表示，展望未來，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，讓受訓人員實際從事擬任職務工作，並適時淘汰不適任或志趣不合人員，從而提升國家新進公務人力素質，建構高效能的行政體系。

保訓會說明，113年高普考基礎訓練課程，訓練時數達120小時，並搭配27小時輔助數位課程，課程設計聚焦公務人員共通核心職能，包括公文撰作解析、資訊安全、廉政倫理、行政程序法、國家重要政策與議題等課程，並依據不同目標職位受訓人員，撰擬教材及層級差異的評量方式，以滿足受訓人員學習需求及未來職涯發展所需。

除了基礎訓練外，實務訓練亦展現「師徒制」特色，由用人機關選派輔導員擔任導師，透過職前講習、工作觀摩、專業課程訓練或輔導及個別會談等方式，強化新進人員職場適應與專業能力，訓練過程同時設有汰選機制，以培育出更加符合現代政府所需之人才。另為因應專業職系類科訓練需求，保訓會積極推動「集中實務訓練」，113年協調28個專業主管機關，辦理72個類科之訓練，訓練內容涵蓋專業政策、法規及實務運作等面向，訓後並辦理綜合座談聽取意見，滾動修正課程設計，展現跨機關合作成效。

保訓會主委蔡秀涓今日在考試院院會報告，113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形。（圖由保訓會提供）

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