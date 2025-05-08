為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因應AI挑戰 國家文官訓練導入ChatGPT

    考試院長周弘憲表示，展望未來，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，提升國家新進公務人力素質。（圖由保訓會提供）

    考試院長周弘憲表示，展望未來，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，提升國家新進公務人力素質。（圖由保訓會提供）

    2025/05/08 16:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕因應AI挑戰，保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓今（8）日表示，為回應科技發展趨勢與政策需求，增設「人工智慧實作」課程，導入ChatGPT等生成式AI技術操作與情境任務，讓受訓人員在撰寫會議紀錄等真實工作情境中體驗AI協作，厚植未來職場數位應用力，同時開設國際外交發展趨勢、性別平等、文化美學體驗學習等新課程，培養具全球視野與多元素養之現代文官。

    考試院今日召開院會，保訓會以「113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形」進行專題報告，針對113年高普考錄取人員訓練、精進作為及變革方向進行全面檢視與分析，期落實「考訓用合一」的政策目標，厚植我國行政體系人力資本。

    考試院長周弘憲表示，展望未來，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，讓受訓人員實際從事擬任職務工作，並適時淘汰不適任或志趣不合人員，從而提升國家新進公務人力素質，建構高效能的行政體系。

    保訓會說明，113年高普考基礎訓練課程，訓練時數達120小時，並搭配27小時輔助數位課程，課程設計聚焦公務人員共通核心職能，包括公文撰作解析、資訊安全、廉政倫理、行政程序法、國家重要政策與議題等課程，並依據不同目標職位受訓人員，撰擬教材及層級差異的評量方式，以滿足受訓人員學習需求及未來職涯發展所需。

    除了基礎訓練外，實務訓練亦展現「師徒制」特色，由用人機關選派輔導員擔任導師，透過職前講習、工作觀摩、專業課程訓練或輔導及個別會談等方式，強化新進人員職場適應與專業能力，訓練過程同時設有汰選機制，以培育出更加符合現代政府所需之人才。另為因應專業職系類科訓練需求，保訓會積極推動「集中實務訓練」，113年協調28個專業主管機關，辦理72個類科之訓練，訓練內容涵蓋專業政策、法規及實務運作等面向，訓後並辦理綜合座談聽取意見，滾動修正課程設計，展現跨機關合作成效。

    保訓會主委蔡秀涓今日在考試院院會報告，113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形。（圖由保訓會提供）

    保訓會主委蔡秀涓今日在考試院院會報告，113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形。（圖由保訓會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播