宜蘭冬山鄉大進農地重劃 力拚年底公告

宜蘭冬山大進農地重劃案連同水保工程，總經費近2億元，縣府力拚今年底公告。（宜蘭縣政府提供）

2025/05/08 16:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉大進農地重劃案連同水保工程，總經費近2億元，立委陳俊宇邀集相關單位說明進度，縣府表示會力拚今年底公告，預計2027年底完成重劃，屆時將設置5條主要農路、13條田間農路，改善當地耕地散碎，缺乏農水路灌溉等問題。

冬山鄉公所於2018年提報辦理農地重劃，經內政部同意列入辦理，因有12公頃土地位於山坡地範圍，依水保法規定須擬具水保計畫送中央核定，同時辦理水保工程，去年底重新辦理基本設計報告書複審通過，今年1月經農業部農田水利署核定農地重劃計畫總經費。

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立委陳俊宇邀集內政部土地重劃工程處、農業部農水署、宜蘭縣政府等相關單位，舉辦進度說明會。大進村長張進益說，當地不僅是旱地，地籍也複雜又錯位，農民希望政府協助重劃，並引入地上水灌溉，更盼經費負擔能低於20％。

陳俊宇說，重劃計畫進行許久，期望相關單位儘早完成，提供更好的農作環境，經費會再協助努力爭取，未來先改善水路後，後續還要解決水源問題，可能會在上游找尋適當位置，建置3200噸的蓄水池供應灌溉水。

內政部重劃工程處表示，重劃區核定面積121公頃，東側至宜33線，北側至淋漓坑橋，西至四方林堤防，南至慈惠堂，重劃後將設置南北向5條面寬6公尺的主要農路，以及東西向13條面寬5公尺的田間農路。

工程處指出，針對排水路部分，也會有38條小排水路及550座暗渠、箱涵、耕作版橋等，並進行685株路側植栽，基本設計階段報告書已於本月7日函送宜蘭縣政府，縣府將函轉農水署，並預計在8月底前完成預算書圖製作後函送縣府審核。

縣府表示，接續會積極辦理，力拚今年底完成公告跟工程發包，明年進行地上物查估、地籍測量及土地分配等作業，預計2027年底完成重劃。近2億元重劃經費分攤，將由中央補助75％、地主負擔25％。

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