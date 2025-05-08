新北萬里山線旅遊起跑 消費集點抽iPhone

新北市萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，推出「萬里山線旅遊」系列活動；即日起至8月31日，各家業者提供折扣、加碼送等優惠活動。（新北市萬里區公所提供）

2025/05/08 16:35

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，推出「萬里山線旅遊」系列活動，今天（8日）在萬里區亮山川休閒農場舉辦記者會宣布起跑；即日起至8月31日，各家業者提供折扣、加碼送等優惠活動。詳見萬里區山線旅遊官網 https://wanli-trip.weebly.com/32353296993345723395.html。

萬里區長黃雱勉與曾榮獲世界金牌的翻糖老師裴志偉攜手製作繡球花翻糖蛋糕，裴志偉設計打造特色蛋糕，將翻糖蛋糕與萬里在地意象結合，成為活動亮點。

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黃雱勉表示，這週日就是母親節，新北市萬里區公所推出豐富的山線旅遊行程，期望在繡球花盛開的季節，串連特色店家有更多、更新玩法，母親節5月10日至11日推出限定優惠活動，包括亮山川休閒農場推出女士免費入園，園區亮海餐廳的母親節特製主廚料理；高家繡球花第三園區新研發由繡球花萃取精華而成的「KH時空膠囊」限時限量6折優惠，及拍照打卡前50名，即可獲得1束永生花束。

萬里區公所推出「踩點抽好禮」活動，即日起至8月10日止藉由官方LINE透過地圖蓋章，旅客至合作店家消費，不限金額即可獲得一點，累計3點（需不同店家）即可獲得1張抽獎券，就有機會抽到iPhone、KH時空膠囊、溫泉住宿卷及千元消費券等等多項好禮、還有新北幣100元優惠券可領取於16家特約店家使用。

新北市萬里區公所攜手16家在地小農、旅宿、餐飲、伴手禮及旅遊業者，推出「萬里山線旅遊」系列活動，即日起至8月31日，各家業者提供折扣、加碼送等優惠活動。（記者俞肇福攝）

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