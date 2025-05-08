台灣黑熊力鹿克自由了！野放2年衛星頸圈自動脫落 活動軌跡全都錄

力鹿克項圈脫落的地點在台東新武部落後山一處懸崖下方，當地是低海拔次生林，食物豐富度高。（林保署花蓮分署提供）

2025/05/08 16:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉一處苦茶園2年前的5月台灣黑熊「力鹿克」誤中陷阱，經林業及自然保育署花蓮分署成功救援野放，脖子掛上研究用的衛星發報頸圈，經過近2年的衛星追蹤，發現牠活動範圍廣達250平方公里，項圈上月底依設定自動脫落。花蓮分署說，頸圈脫落也代表力鹿克「徹底自由了」！

花蓮分署說，根據衛星回傳資料顯示，力鹿克在2023年6月野放，前9個月的活動範圍多於花蓮台東縣界以南、新武呂溪以北的天然林區，去年3月24日首次跨越新武呂溪、南橫公路，之後穩定在新武呂溪以南、紅石林道以北的區域、介於海拔500到1500公尺間的中低海拔山區活動，範圍廣達250平方公里。牠經常穿梭於新武部落、初來部落後山的原住民保留地周邊，雖多次接近部落生活環境，幸多為短暫通行，未出現干擾行為，展現黑熊對多樣棲地的適應力。

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2023年5月2日，卓溪鄉部落族人巡視山上海拔337公尺苦茶園，發現茶園旁有黑熊身影，察看發現黑熊誤中套索陷阱，主動通報林業及自然保育署花蓮分署。力鹿克經救援、送往台東池上野灣動物醫院照顧恢復，6月12日野放回歸山林，脖子也掛上研究用的衛星發報頸圈。

花蓮分署指出，衛星發報器電力約2年用罄，今年4月30日設定頸圈自動脫落，衛星訊號沒有再移動，5月5日林保署派員到台東新武部落後山尋找，在一處峭壁下方找到脫落的頸圈，確認力鹿克已恢復自由。林保署說，頸圈脫落地點是林相豐富的次生林，包含青剛櫟、太魯閣櫟等多樣黑熊食源，顯示這裡應為他覓食與棲息的理想環境。力鹿克累積的軌跡資料，有助於瞭解台灣黑熊的空間利用與生活習性，也有助於在地居民對黑熊的更多認識，期盼打造人熊和平共存的友善環境。

黑熊力鹿克野放時籠門打開，牠探頭出來查看環境後迅速消失在山林中。（林保署花蓮分署提供）

力鹿克在台東山林很活躍，去年也推進到南橫公路以南至紅石林道之間山區活動。（林保署花蓮分署提供）

力鹿克在野放後，活動範圍約二百五十平方公里，主要在台東地區山區活動，密密麻麻的軌跡紀錄顯示活動力很強。（林保署花蓮分署提供）

力鹿克兩年前由林保署野放，耳朵有綠色耳標、脖子上掛衛星頸圈。（林保署花蓮分署提供）

力鹿克項圈脫落的地點在台東新武部落後山一處懸崖下方，當地是低海拔次生林，食物豐富度高。（林保署花蓮分署提供）

力鹿克項圈脫落的地點在台東新武部落後山一處懸崖下方，當地是低海拔次生林，食物豐富度高。（林保署花蓮分署提供）

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