舉辦「偏鄉兒童臺北一日遊」活動 李棟樑傳遞溫暖與希望

李榮譽理事長親切關懷學童。（軍聞社提供）

2025/05/08 15:53

〔記者羅添斌／台北報導〕為關懷偏遠地區孩童，身兼中華民國軍人之友社榮譽理事長及懷恩社會福利慈善事業基金會董事長的李棟樑，今日偕同相關單位共同舉辦「偏鄉兒童臺北一日遊」活動，邀請新竹縣錦山國小共30位師生參訪長榮海事博物館及臺灣歷史博物館，並安排在餐廳享用午餐，讓偏鄉學童擁有溫馨難忘的城市一日體驗。

錦山國民小學位在新竹縣關西鎮，位處偏遠，李棟樑在去年11月20日曾親自探視該校學生與師長，李棟樑肯定學生們用心向學及教師們偉大付出，讓偏鄉學童獲得更好的教育品質。

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今天舉行的「偏鄉兒童臺北一日遊」活動，主辦單位於臺北安排午宴，由李理事長偕同會統企業股份有限公司等單位，邀請錦山國小校長及師生代表與會，共享佳餚，現場氣氛溫馨。主辦團隊亦致贈全體學童精美禮品及助學經費，期勉學生珍惜學習機會，持續充實自我，為未來奠定基礎。

李榮譽理事長表示，期盼透過城市旅遊及參訪博物館的體驗歷程，能為孩童們帶來正向能量與珍貴回憶，進而鼓舞他們勇於追夢、努力向前。

活動最後，蔡校長代表錦山國小的師生與家長，向李榮譽理事長等人致上誠摯謝意，感念主辦單位對偏鄉教育的關懷與支持，也期盼孩子們將這份溫暖記在心中，未來有能力時回饋社會，延續善的循環。

會統企業副董事長李啟銘致贈學童禮品。（軍聞社提供）

軍友社榮譽理事長李棟樑、會統企業副董事長李啟銘，去年11月前往錦山國小關懷偏鄉學童。（圖：軍聞社提供）

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