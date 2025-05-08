請學生交罷免影片作業遭退課 清大教師：沒有政治傾向或目的

清大中文系教師游惠貞開課請學生交罷免相關影片當作業遭靠北及退課，游惠貞也在網路上回應稱沒有政治傾向或目的。（記者洪美秀攝）

2025/05/08 16:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學中文系教師游惠貞因開基礎影像敘事課，要學生以此次罷免議題拍攝影片交作業，遭學生在Dcard靠北「扯政治的都什麼課？」討論，更有學生稱此課不甜，且作業成績佔30%，不少學生紛紛退課，最後僅剩6個學生。有學生認為大學教師在課堂上提罷免議題，是把政治帶入校園。

對此，游惠貞也在社群回應，該門課是中文系選修不是通識課，且作業內容在二退截止前就公佈，二退與否是個人選擇，並提到沒有任何政治傾向或目的。

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游惠貞提到，會開這門課本意是希望勸退未來想選這門課的人加抱怨課程內容不恰當，她個人沒有任何政治傾向或目的，並對學生退課後在網路上的發文及留言提出4點聲明。

有學生在網路Dcard清大版提到，請大家避雷游惠貞的基礎影像敘事，稱游惠貞將罷免當課程內容，甚至出一個佔總成績30%的作業，認為這門課不甜，也認為不應把政治放進課程中，因此最後退到僅剩6個選修。

清大校方也回應，尊重教師在課程設計中的教學自主與專業判斷，也理解課堂上討論社會議題是高等教育中重要的一環。然而，教師在引導學生進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力，並應確保課程評量與學生立場無涉。

目前，學校已主動與授課教師了解課程安排的原意與實施狀況，也將聽取學生的反饋，釐清是否有教學不當或偏離教育目的之情形。如有確切事證顯示課程執行不符教育原則，將依校內相關規定妥善處理，並協助學生維護其學習權益。同時學校強調，學術自由與教育中立同樣重要，課堂應是理性對話與多元觀點並存的空間，學校會持續關注事件進展，審慎因應。

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