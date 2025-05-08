為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本金澤學生將來台南修學旅行 黃偉哲與金澤市長促進台日情誼

    台南市長黃偉哲（右）贈送「八田穗越」禮盒給日本金澤市長村山卓，表達台日情緣。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）贈送「八田穗越」禮盒給日本金澤市長村山卓，表達台日情緣。（台南市府提供）

    2025/05/08 16:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本石川縣金澤市長村山卓今（8）率團參加八田技師追思紀念活動，並且拜會台南市長黃偉哲，台灣虎航董事長黃世惠也出席討論金澤學生將於12月修學旅行的相關事宜，共同促進台日文化教育交流。

    黃偉哲表示，金澤市每年遠道來台參與八田技師追思活動，烏山頭水庫新建至今，持續灌溉著台南這片土地，八田與一技師的追思會每年都是台南重要的大事。黃偉哲也贈送村山市長甫推出的「八田穗越」八田米，並向訪賓介紹此款米正是源自烏山頭水庫所灌溉的嘉南平原，特別能傳達台南與金澤的情誼。

    黃偉哲表示，除了烏山頭水庫外，台南也有許多與日本相關的景點，非常希望能藉由促進雙方學生間的修學教育旅行，讓學生們到訪這些富有歷史與文化教育意義的古蹟參觀，將上一代的情誼延續到下一代，更深化兩市友好關係。

    村山市長表示，金澤市的偉人博物館預計今年開放讓市民免費入館參觀，盼能讓更多金澤市民認識八田與一技師。過去金澤市立學校的教育旅行多在國內舉辦，今年特別安排學生於12月來台灣，希望屆時能讓學生們實地參觀烏山頭水庫，了解台南與金澤這段特別的緣分，進一步促進體育、文化交流。

    八田與一技師為嘉南大圳與烏山頭水庫的建設設計者，出身於金澤市，因而促成了台南與金澤的淵源。自2011年「八田與一紀念園區」落成以來，疫情期間除外，金澤市每年均派員來台參加八田技師追思會。

    日本石川縣金澤市長村山卓（左4）今日率團拜會台南市府，市長黃偉哲（左5）偕市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

    日本石川縣金澤市長村山卓（左4）今日率團拜會台南市府，市長黃偉哲（左5）偕市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播