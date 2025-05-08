日本金澤學生將來台南修學旅行 黃偉哲與金澤市長促進台日情誼

台南市長黃偉哲（右）贈送「八田穗越」禮盒給日本金澤市長村山卓，表達台日情緣。（台南市府提供）

2025/05/08 16:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本石川縣金澤市長村山卓今（8）率團參加八田技師追思紀念活動，並且拜會台南市長黃偉哲，台灣虎航董事長黃世惠也出席討論金澤學生將於12月修學旅行的相關事宜，共同促進台日文化教育交流。

黃偉哲表示，金澤市每年遠道來台參與八田技師追思活動，烏山頭水庫新建至今，持續灌溉著台南這片土地，八田與一技師的追思會每年都是台南重要的大事。黃偉哲也贈送村山市長甫推出的「八田穗越」八田米，並向訪賓介紹此款米正是源自烏山頭水庫所灌溉的嘉南平原，特別能傳達台南與金澤的情誼。

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黃偉哲表示，除了烏山頭水庫外，台南也有許多與日本相關的景點，非常希望能藉由促進雙方學生間的修學教育旅行，讓學生們到訪這些富有歷史與文化教育意義的古蹟參觀，將上一代的情誼延續到下一代，更深化兩市友好關係。

村山市長表示，金澤市的偉人博物館預計今年開放讓市民免費入館參觀，盼能讓更多金澤市民認識八田與一技師。過去金澤市立學校的教育旅行多在國內舉辦，今年特別安排學生於12月來台灣，希望屆時能讓學生們實地參觀烏山頭水庫，了解台南與金澤這段特別的緣分，進一步促進體育、文化交流。

八田與一技師為嘉南大圳與烏山頭水庫的建設設計者，出身於金澤市，因而促成了台南與金澤的淵源。自2011年「八田與一紀念園區」落成以來，疫情期間除外，金澤市每年均派員來台參加八田技師追思會。

日本石川縣金澤市長村山卓（左4）今日率團拜會台南市府，市長黃偉哲（左5）偕市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

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