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    空拍超震撼！白沙屯媽鑾轎衝進彰化市 中華西路人潮雙向炸開

    空拍畫面曝光，白沙屯媽進香隊伍經過彰化市中華西路，人群如螞蟻雄兵般佔據馬路一路前進。（圖擷取白沙屯媽直播）

    空拍畫面曝光，白沙屯媽進香隊伍經過彰化市中華西路，人群如螞蟻雄兵般佔據馬路一路前進。（圖擷取白沙屯媽直播）

    2025/05/08 15:26

    〔記者張聰秋／彰化報導〕路爆了，空拍超震撼！白沙屯媽祖進香行程進入第7天的下午高潮，鑾轎從彰化市正德高中起駕，一路沿著彰水路北返，經過國道1號彰化交流道，進入彰化市區中華西路一帶，旋即掀起一波又一波的「媽祖追起來」的追轎熱潮！

    由於市區沿路筆直又寬敞，信徒正向、逆向擠滿兩側跪地鑽轎，整條中華西路瞬間變成鑾轎專屬的跑道，信徒們心情為之沸騰與瘋狂，一路沿途高喊「媽祖媽祖我愛您」，現場比嘉年華會更熱鬧，卻也塞爆彰化市區。

    空拍畫面曝光，人群如螞蟻雄兵般佔據馬路一路前進，熱鬧場景再次印證，白沙屯媽魅力無法擋，彰化人對追媽祖的熱情，不得不讓人佩服。網友說，彰化人是不用上班嗎？彰化人超瘋媽祖的、彰化人沒漏氣、人多到媽祖走不了。

    早在下午2點鑾轎起駕前，台中警方就已預先在大度橋彰化端部署警力，與彰化市警方聯手維持秩序，但下午2點過後，彰化市中華西路、中華陸橋、中正路一帶路口，已被人潮和車潮團團包圍，許多人拉著家人守在住家門口，就為了等白沙屯媽鑾轎經過。

    31度以上炎熱高溫，扛轎人員為了趕進香行程，又得滿足沿途信徒的鑽轎願望，幾乎全程用快步與小跑步推進，一邊高舉鑾轎讓信徒穿越，一邊維持步調，氣氛熱到最高點。跟轎的香燈腳說，「路程真的超硬，走到今天，腳快不是自己的了！」

    沿路都有信徒自發搭帳篷設供桌，還有人準備冰水、毛巾慰勞扛轎人員與香燈腳，展現彰化人濃厚人情味與對媽祖虔誠敬仰之心。

    今天下午白沙屯媽鑾轎走彰化市中華西路，人群如潮水般湧進，整條大馬路望去都是一頂頂戴著帽子的香燈腳和信眾。（圖擷取白沙屯媽直播）

    今天下午白沙屯媽鑾轎走彰化市中華西路，人群如潮水般湧進，整條大馬路望去都是一頂頂戴著帽子的香燈腳和信眾。（圖擷取白沙屯媽直播）

    鑽轎底的排隊畫面，一路從南彰化蔓延到北彰化地區，今天下午進入彰化市區，彰化人熱情到極點。（記者張聰秋攝）

    鑽轎底的排隊畫面，一路從南彰化蔓延到北彰化地區，今天下午進入彰化市區，彰化人熱情到極點。（記者張聰秋攝）

    白沙屯媽鑾轎所到之處都是長長的人龍等待鑽轎底。（記者張聰秋攝）

    白沙屯媽鑾轎所到之處都是長長的人龍等待鑽轎底。（記者張聰秋攝）

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