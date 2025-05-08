提升校園數位環境 高雄砸5億建置大型觸控顯示器教室

高市投入5億提升全市校園數位學習環境，建置大型觸控顯示器的互動教室。（教育局提供）

2025/05/08 16:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕教育局為加速數位學習環境普及，強化學生學習動能，市府將投入5億元經費，分階段全面完成市轄公立高中職、國中小，以及特殊教育學校所有普通教室的大型觸控顯示器建置，打造兼具互動教學與多媒體學習功能的智慧教室，同時趕在明年底前，全面完成全市三級學校教室設備升級。

教育局指出，此次建置的大型觸控顯示器，具備高畫質、多點觸控與教學資源整合功能，可以大幅提升課堂互動性與學生參與度，同時也能便利教師操作，並強化教材呈現的多樣性，有效回應第一線教學現場的需求，進而提升整體教學品質與學習成效。

請繼續往下閱讀...

市府這波大規模挹注教學設備資源，除展現推動智慧教育的堅定決心，更體現對教育公共化與數位平權的積極重視，教育局除全面完成設置作業，也將同步啟動設備維護與服務機制，確保教學現場穩定運作，持續推動數位教學轉型，滿足家長們的殷切期盼，以及提升教學現場的品質。

教育局強調，智慧教學環境的建置，是高雄邁向卓越教育的重要里程碑，市府不僅承諾推動，更以實際行動落實，確保每一位學生都能在最短時間內，享有完善、平等的數位學習機會。

市長陳其邁今指示教育局，秉持「以學生為本、以教學為核心」的理念，邁向現代化學習城市的願景，讓每一間教室都成為啟發學生潛能的智慧學習場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法