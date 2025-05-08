中華郵政攜手國片推聯名郵摺 寄明信片抽2天1夜綠島潛水行程

民眾在全台郵局購買「造型卡片（續）－綠島豆丁海馬海底郵筒」書寫並交寄、拍照上傳，即可參加抽獎活動。（記者林志怡攝）

2025/05/08 15:47

〔記者林志怡／台北報導〕以青春校園為主題的國片「有病才會喜歡你」上映後廣受好評，位於綠島的「豆丁海馬海底郵筒」更在劇中扮演連接角色感情的重要橋樑。中華郵政公司首度與電影公司合作，推出1000份聯名郵摺，利潤將全數捐助台灣隨緣之友協會，同時也舉辦寄明信片抽寄信潛水體驗的抽獎活動。

中華郵政公司董事長王國材指出，他在朋友分享下得知「有病才會喜歡你」這部電影，且「綠島豆丁海馬海底郵筒」在劇情中扮演牽起角色感情的重要橋樑，他前往觀影後，深受這部融合喜劇與催淚情節的電影感動，中華郵政也首度與電影合作，推出聯名郵摺。

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王國材說，千辛萬苦地前往水下寄信，是心意也是承諾，不論收件地點在哪，中華郵政都會為寄信人送到，「有病才會喜歡你」就像當年的「海角七號」一樣，都表達了中華郵政無遠弗屆的服務，這次電影聯名郵摺銷售所得利潤，則將全數捐助台灣隨緣之友協會，盼鼓勵民眾一起關懷、重視罕見病患。

此外，「有病才會喜歡你」上映後，在網路上被譽為「愛情電影接班人」。電影執行監製張佩郁說，「有病才會喜歡你」上映後，票房已達到5500萬，成為國片票房冠軍，今年度電影排行也取得第4名的佳績，目前更在馬來西亞、新加坡取得佳績，後續也將在韓國、泰國上映。

綠島鄉鄉長謝賢裕則提到，綠島作為世界百大潛水點之一，新冠肺炎疫情前，豆丁海馬郵筒一年會交寄超過1萬份的海底明信片，疫情後明顯減少，但去年已恢復到8000餘份，且其中約38%寄往國外，顯示豆丁海馬郵筒逐漸走向國際化，未來也以成為國際觀光度假島嶼為目標。

中華郵政公司指出，即日起至5月20日止，民眾可至全台郵局購買「造型卡片（續）－綠島豆丁海馬海底郵筒」書寫，並在指定郵局透過活動專屬海馬郵筒寄出，並將交寄畫面拍照，上傳至「郵來郵去」臉書粉絲專頁並依活動規則完成留言即可參加抽獎。

這次將抽出10位幸運兒，贈送2天1夜的綠島潛水寄信體驗行程，且有50人可獲贈劇中演員簽名電影聯名郵摺、電影交換券2張及電影劇照個人化郵票；另5月14日前在i郵購預購電影聯名郵摺套組，即可參加5月20日台北微風影城「有病才會喜歡你」特映場，並有機會和劇中的演員互動、簽名合影。

中華郵政公司董事長王國材指出，電影聯名郵摺銷售所得利潤，將全數捐助台灣隨緣之友協會。（記者林志怡攝）

中華郵政公司與國片「有病才會喜歡你」合作，推出1000份聯名郵摺。（記者林志怡攝）

綠島鄉鄉長謝賢裕說，去年豆丁海馬郵筒交寄8000餘份海底明信片。（記者林志怡攝）

中華郵政公司首度與電影合作，推出聯名郵摺。（圖為中華郵政公司提供）

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