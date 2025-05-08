文山焚化爐啟用30年盧秀燕改建「龜速」 6年半「只等到上網招標」

台中市文山焚化爐已使用30年。（圖：市府提供）

2025/05/08 16:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市有文山、后里、烏日3座焚化爐，多名台中市議員質疑3大焚化爐使用均已逾20年，老舊需汰換，「全國第2老」的文山焚化爐啟用30年，早在7年前就規劃汰舊重建，但台中市長盧秀燕接手6年半，竟只等到「上網招標中」，議員斥只會「嘴空污」、騙選票。台中市環保局長陳宏益強調，若招標順利可望8、9月可選出最優廠商推動改建。

市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心台中市文山、后里、烏日3座焚化爐，已經老舊到達到需要汰換的程度，但地方苦等不到市府確切改建期程。

請繼續往下閱讀...

陳淑華指出，文山焚化爐是全國第2老的焚化爐、已達30年，后里焚化爐已25年、烏日焚化爐已21年，三座焚化爐週邊的市民忍受老舊焚化爐影響空氣品質之苦，市府改建卻「龜步化」；其中，文山焚化爐早在7年多前就開始規劃汰舊重建，但盧秀燕接任市長6年半，迄今只等到「上網招標中」，另兩座焚化爐的汰舊更新更是遙遙無期。

陳淑華痛批，盧秀燕只會「嘴空氣」、「騙空氣票」，罔顧週遭居民空品及健康需求，對改建、重建「嘸要嘸緊」。

陳俞融也指出，台中市人口已突破286萬，去年垃圾進廠量達74萬7276公噸，每日短差約208公噸，掩埋場已暫置約35.5萬公噸垃圾，台中市的垃圾處理量早已不堪負荷，文山焚化爐今年能否如期開工令外界質疑。

陳雅惠與張芬郁均質疑，市府雖然宣稱PM2.5數值下降，但焚化爐污染排放反增48%，文山焚化爐新建計畫進度掛零，導致大里掩埋場的垃圾量逐年攀升，去化年限更推遲至131年，將全市垃圾壓力轉嫁到大里不合理。

陳宏益指出，文山焚化廠汰舊換新促參案招商文件已上網公開閱覽，預計最快5月下旬前即可公告招商，估約8、9月產生最優廠商議約，預計11月底前完成簽約；后里焚化廠汰舊換新促參案4月17日已辦理政策公告，徵求民間廠商提出可行性評估報告，烏日焚化廠因目前操作營運情況良好，採委託操作營運方式辦理。

台中文山焚化爐啟用30年「全國第2老」，議員陳淑華（右二）斥盧市府改建拖6年半，竟只等到「上網招標」。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法