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    台鐵永康車站北側市地重劃計畫書公告 預計6月查估補償

    台鐵永康車站北側市地重劃計畫書已公告，5月19日將舉辦2場說明會，預計6月展開查估補償相關作業。（圖由台南市地政局提供）

    台鐵永康車站北側市地重劃計畫書已公告，5月19日將舉辦2場說明會，預計6月展開查估補償相關作業。（圖由台南市地政局提供）

    2025/05/08 16:00

    〔記者劉婉君／台南報導〕台鐵「永康車站北側產業專用區市地重劃區」重劃計畫書，已於4月1日經內政部核定通過，將轉型為產業專用區，台南市地政局預計於19日在永康區鹽行鹽興里社教文化會館，舉辦2場說明會，向地主說明相關計畫內容。

    該都市計畫已於3月3日發布實施生效，市地重劃計劃書於5月6日辦理公告，預計6月展開市地重劃查估補償相關作業，市地重劃工程預計11月開工、2028年完工。

    台鐵永康車站北側臨近國道1號永康交流道及縱貫鐵路，因緊鄰工業區，居民長年反映空氣汙染問題，也希望引進大型商業設施活絡地方經濟，台南市政府希望透過市地重劃，將老舊廠房及設備拆遷，期盼能為永康產業轉型及發展注入一劑強心針。

    地政局長陳淑美表示，該市地重劃區開發總面積為11.5公頃，包括6.8公頃產業專用區與4.7公頃公設用地，南北側鄰近國道一號及縱貫鐵路，設置綠地及廣場用地，以避免影響國道及鐵路使用，產業專用區以維持產業發展及交通轉運服務為優先，透過全區規劃及連結周邊區域發展，塑造永康地區整體都市環境品質。

    陳淑美指出，重劃完成後將提供產業研發服務、工商服務、運輸倉儲及轉運等產業發展及相關設施等3級產業為主。另將設置2座滯洪池，合計滯洪量體4545立方公尺，提升區域防洪能力，蔦松2街路幅也將由目前的15米，拓寬至20米，有效紓解道路擁擠情形。

    且因應未來開發的停車需求，並增設0.56公頃的廣停用地，重劃完成後，土地形狀方整且公共設施完善，可繁榮周邊經濟發展。

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