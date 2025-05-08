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    端午將屆 農業部協調台糖、養豬協會提高毛豬供應頭數

    隨端午將來臨，以及近期許多大型宗教活動如白沙屯媽祖進香等活動舉行，國內豬肉價格也微幅走揚。（資料照）

    隨端午將來臨，以及近期許多大型宗教活動如白沙屯媽祖進香等活動舉行，國內豬肉價格也微幅走揚。（資料照）

    2025/05/08 15:14

    〔記者楊媛婷／台北報導〕月底就是端午節，加上媽祖遶境等，隨節慶帶動需求買氣，近期豬價也走俏，每公斤毛豬交易價格都在96元以上，農業部畜牧司表示，已請台糖、養豬協會等配合端午節期間需求，逐步提高供應頭數，預計端午節前一週每日毛豬供應量將會從2.1萬頭增加到2.3萬頭。

    不少煮夫煮婦最近上市場買豬肉都覺得豬肉價格悄悄走揚，依畜產會資料顯示，國內毛豬拍賣價近日每公斤交易價格都超過96元，最高一度還逼近99元，農業部畜牧司表示，隨端午節慶需求，業者提早備貨，還有大型宗教活動如大甲媽遶境、白沙屯媽祖進香等，都帶動國內部分市場豬肉買氣，目前豬價確實有微幅上揚，也指出目前的豬肉價格主要是反映節慶消費，還有成本與市場需求有關，和近期澳洲豬腳被驗出含我國容許量內的萊劑並無明顯相關。

    國內目前每天毛豬供應頭數約在2.1萬頭，畜牧司表示，目前供應量正常，已協調國內養豬最大廠台糖、養豬協會、豬聯社等各生產管道循序出豬，不過為配合端午需求，會逐漸提高供應頭數，節前一週毛豬供應頭數會增加1成，達到每日平均2.3萬頭毛豬供應量，以符合民生消費需求。

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