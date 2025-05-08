長榮航空馬拉松10/26開跑！ 全馬、半馬、10K和3K開放報名

長榮航空馬拉松10/26開跑！全馬、半馬、10K和3K今起開放報名。（記者吳亮儀攝）

2025/05/08 15:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（8日）宣布，長榮航空馬拉松將在10月26日在總統府前盛大開跑，賽事包括全程馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、10公里和3公里，總共2萬4000個名額，今天17時開放報名，報名及抽獎的資訊詳見長榮航空馬拉松官網。

長榮航空孫嘉明總經理表示，今年「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」，長榮航空馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）賽道認證賽事。

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孫嘉明表示，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年號召吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖及陳雅芬5位教練，將分別於雙北、桃園、新竹，提供10公里、半程及全程馬拉松課程，讓跑者突破個人最佳成績，更多即時訊息可參考「長榮航空懂跑部」粉專。

長榮航空表示，為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4200哩。

長榮航空同時準備抽獎好禮，包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等優惠。

長榮航空表示，「長榮航空世界跑」與雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社共同合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，如布里斯本、北海道、柏林、芝加哥、紐約、富士山等地的馬拉松賽事，根據不同的城市，如柏林的經典世界級賽道，或富士山下的紅葉之路，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能更輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。

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