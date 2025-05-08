帛琉無動力帆船19天航行抵達蘭嶼 達悟族拼板舟同框

帛琉無動力傳統帆船「Alingano Maisu」號，歷經19天航行，今天航抵台東縣蘭嶼，與達悟族拼板舟同框。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/08 15:55

〔記者黃明堂／台東報導〕帛琉無動力傳統帆船「Alingano Maisu」號，歷經19天航行，今天航抵台東縣蘭嶼，縣政府與蘭嶼地方各界特別於舊開元港舉行達悟族傳統迎船儀式，共同見證南島帆船橫越太平洋航行至台灣的歷史時刻。

台東縣府指出，Alingano Maisu於4月20日自帛琉啟航後自帛琉啟航，全程不依賴現代導航科技與動力裝置，改以觀星測海、順風借浪的古老方式航行，象徵對南島祖先航海智慧的傳承與致敬。此次航程由台東縣政府攜手密克羅尼西亞航海協會辦理，並由帛琉人力資源、文化、經濟發展與觀光部部長、帛琉觀光局台灣辦事處處長等貴賓率團訪台，進行為期數日的文化交流。

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今天迎船儀式現場氣氛熱烈，紅頭部落及椰油部落傳統拼板舟船隊紛紛出海伴航，迎接Alingano Maisu緩緩靠岸，並由椰油國小帶來充滿活力的迎賓舞。帛琉水手明天將在蘭嶼部落巡禮，10日將繼續航行至台東杉原灣及莿桐部落、11日則將前往縣府的水手航海經驗分享會，接續數日將至都蘭、成功等地進行文化交流體驗。

縣長饒慶鈴表示，此次迎接Alingano Maisu的到來，不僅是一次跨國的航行壯舉，更是一段南島文化血脈的重新連結。蘭嶼作為台灣南島文化的重要據點，擁有豐富的航海知識與造船工藝，與帛琉等南島地區的文化記憶一脈相承。縣府未來將持續與帛琉、關島等地的航海大師緊密合作，結合達悟族、阿美族等原住民族的傳統船筏技藝，共同推動打造屬於台東的南島帆船。

帛琉無動力傳統帆船「Alingano Maisu」號，歷經19天航行，今天航抵台東縣蘭嶼，與達悟族拼板舟同框。（記者黃明堂翻攝）

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