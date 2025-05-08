農村水保署導入無人載具 盤查大口徑水井更即時安全

農村水保署導入無人載具探查大口徑水井。（農村水保署提供）

2025/05/08 15:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕大口徑集水井可協助導引地下水，穩定邊坡結構，提升土體安全，但過去巡查水井結構都要靠人員冒險下井，為更進一步提升維護效率與構造物安全掌握度，並兼顧巡查作業安全，農業部農村水保署透過自組式無人載具搭配三維建模技術與物聯網監測系統，可直接透過系統掌握水井狀況。

我國地處環太平洋地震帶，地形破碎、地質脆弱，坡地災害頻繁，其中地滑為最常見災害之一，農村水保署於27年前開始於梨山等山坡地容易滑動區域布置大口徑水井，這些大口徑水井通常設施孔徑直徑大於3.5公尺，深度介於15至40公尺之間，具導引地下水、降低深層地下水位與孔隙水壓以穩定邊坡結構，提昇土體的安全係數等功能，為防災不可或缺的關鍵構造物，農村水保署表示，每年都會對這類大口徑水井盤點安檢，巡查作業內容包括井內影像拍攝、三維建模與變形分析，並依據排水與淤積狀況進行分級管理，作為後續維修作業的參考依據。

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農村水保署表示，為克服傳統人工巡查受限於井體狹小不易作業，以及局限空間作業安全的挑戰，導入創新研發的無人載具進行井內拍攝，該載具具備輕量化與模組化設計，搭載照明設備與高解析相機，可於低光環境中取得清晰影像，透過電腦建立三維模型後，再依井體已知尺寸進行校正，誤差可控制於3公分以內，模型亦可展平進行視覺化分析，掌握井體變形或鏽蝕範圍，進一步評估其排水功能是否正常，提供進行維護管理之依據，進一步提升巡查作業準確性。

農村水保署指出，除針對全台公開之大規模崩塌潛勢區進行雨量、地下水位及坡面移動等自動監測外，也於嘉義縣梅山鄉幼葉林大規模崩塌區設置大口徑集水井自動化監測示範區，導入物聯網監測系統，並結合智慧浮球與壓力式水位計監測水位變化與排水能力，並搭配攝影機與光罩標記創新技術，分析井體傾斜、滑動與扭轉等變異情形。

農村水保署表示，大口徑水井的所有監測資料均即時傳送至雲端平台，當出現異常時系統將自動發出預警，目前正逐步建構預警與應變機制，未來將朝向全自動預警系統進一步發展。

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