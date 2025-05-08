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    新北新店和美山看螢火蟲5/9開跑 僅剩20個名額手刀報名

    和美山步道成群的螢火蟲圍繞，閃耀如星光般光輝。（新北觀旅局提供）

    和美山步道成群的螢火蟲圍繞，閃耀如星光般光輝。（新北觀旅局提供）

    2025/05/08 14:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市微笑山線「和美山碧潭擺渡＋賞螢」旅遊行程，明（9）日將在新店區和美山登場，旅客將乘船擺渡新店溪，深入螢火蟲保育區，沉浸於星光般的螢火蟲奇景，活動免費，只須付30元全票船票費（半票15元）。市府觀光旅遊局指出，目前報名名額僅剩20位，詳情與報名方式請至粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    觀旅局表示，和美山步道位於新北市微笑山線大縱走路線中段，從新店捷運站步行約10至15分鐘即可抵達登山口，每逢賞螢季，步道沿途螢火蟲閃爍，宛如夜空繁星，遊客可搭乘傳統人力擺渡船，悠遊於靜謐水面，隨著台灣自然科技學會專業解說員走進螢火蟲保育區，近距離欣賞生態奇觀，體驗獨特的和美山夜間山水戶外學堂。

    觀旅局長楊宗珉指出，遊客可體驗歷史悠久的新店渡口，感受數百年來往返新店與灣潭的獨特文化。夜晚伴隨點點螢光，更是親近自然的最佳時刻。他提醒，賞螢時請穿著長袖長褲與布鞋，避免捕捉或帶走螢火蟲，並小心勿踩踏草地，共同守護螢火蟲的永續棲地。

    新北微笑山線『碧潭擺渡＋賞螢』5月9日登場，是全台首創的生態旅遊體驗。（新北觀旅局提供）

    新北微笑山線『碧潭擺渡＋賞螢』5月9日登場，是全台首創的生態旅遊體驗。（新北觀旅局提供）

    新北微笑山線「和美山碧潭擺渡＋賞螢」5月9日浪漫啟航，旅客將乘船擺渡新店溪。（新北觀旅局提供）

    新北微笑山線「和美山碧潭擺渡＋賞螢」5月9日浪漫啟航，旅客將乘船擺渡新店溪。（新北觀旅局提供）

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