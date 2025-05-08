澎湖議會總質詢移師湖西鄉 現地調查沙港道路及設施損壞

澎湖縣議會總質詢，移師湖西鄉舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/05/08 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第5次定期會，今（8）日進行議員許育愷縣政總質詢，將議事壇質詢，移師湖西鄉進行地方建設實地考察。縣長陳光復率領縣府團隊，隨同縣議會議員深入沙港、青螺等地區，府會共同針對沙港天后宮前道路破損、沙港西碼頭設施損壞及青螺至白坑自行車道遭海浪侵蝕等問題，傾聽民意、積極研擬改善對策。

由於沙港天后宮前道路為當地重要聯外幹道，因使用已久、路面有破損情形，影響居民與遊客通行安全。為確保行車安全與道路品質，澎湖縣政府將辦理道路重新鋪設作業，並請社區協助邀集居民共同討論鋪面材質，確保符合地方需求，更重要是陳光復的家鄉，就是湖西鄉沙港村，對於家鄉建設更要盡心盡力。

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另外針對沙港西碼頭地基，因長期海浪沖刷造成掏空、破損情形，已嚴重影響漁民出入港區安全，陳光復指示業務單位，儘速辦理修復工作，並全面檢視其他設施是否有損壞之虞，同步進行補強，以保障漁民作業安全。

最後針對青螺至白坑自行車道沿海路段，因地基遭海浪掏空影響自然生態及人車通行安全。陳光復表示，短期先以消波塊避免掏空問題進一步擴大，後續也將與農業部商討，透過截彎取直以及退縮方式改善自行車道，兼顧使用安全與保安林生態的保護。

湖西鄉沙港西側漁港，需要盡快維修保障漁民安全。（澎湖縣政府提供）

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