個頭大更脆甜多汁 2025二崙西瓜節本週六登場

二崙鄉西瓜正進入產季，吃西瓜「正對時」。（記者李文德攝）

2025/05/08 15:28

〔記者李文德／雲林報導〕進入西瓜產季，雲林縣主要生產在濁水溪沿岸的二崙鄉目前開始採收，今年因氣溫冷熱交替，產季晚約兩週，但品質和產量均平穩，甜度上看13度，口感較往年更多汁脆甜，鄉公所將於10日舉辦2025西瓜節，提供上萬斤西瓜，讓民眾「呷免驚」。

二崙鄉公所表示，鄉內種植西瓜主要集中在濁水溪流域，種植面積約500公頃左右，由於今年初寒流、鋒面接連報到，因此西瓜的著果季節延後，4月開始颳起南風，增加著果時機，目前正開始進入西瓜產季。

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鄉長鍾東榮表示，今年瓜果每顆「粒頭」大，且較往年口感更為多汁脆甜，甜度更是從13度起跳。且目前西瓜價格更是看俏，如17至25台斤的「中果」平均每斤12元起、25台斤的「大果」，每台斤更是18至20元起跳。

鍾東榮指出，為推廣在地二崙西瓜，5月10日在二崙自強果菜市場舉辦2025二崙西瓜節，當場除有直售西瓜、美食文創市集，最令民眾喜愛的「萬斤西瓜」免費試吃依舊報到，準備華寶、妙蘭、彥倫等品種西瓜，當天10點起讓大家「呷通海」。

二崙鄉公所表示，當天更有114年度雲林縣西瓜評鑑頒獎，當場會將3組獲得冠軍、品質第一的西瓜以拍賣方式競標，拍賣所得將全數捐給雲林縣內社福團體，還有「誰是西瓜王」秤重比賽，精彩可期。

鍾東榮說，活動會場更有西瓜創意料理與公益DIY手作體驗，歡迎大家攜家帶眷前來共享美味西瓜。

2025二崙西瓜節10日登場，當場將提供上萬斤西瓜。圖為去年盛況。（資料照）

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