藍委要WHA團邀頂尖專家 邱泰源︰旅費預算遭刪6成減員額

衛福部長邱泰源解釋，國際旅費預算遭刪6成，今年WHA出團恐少10名專家。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/08 15:38

〔記者林惠琴／台北報導〕今年世界衛生大會（WHA）將於5月19日在瑞士日內瓦登場，台灣恐邁入第9年未獲邀參加，但今年仍預計前往當地在周邊進行交流、為台發聲，國民黨立委陳菁徽盼衛福部改變作法，應廣邀國內頂尖醫學專家參與，相信會吸引其他國家的人前來，衛福部長邱泰源則解釋，國際旅費預算遭刪6成，今年恐少10名專家，若專家自己有經費加入隊伍很歡迎。

陳菁徽今（8日）在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，台灣需多醫學專家在國際上具有高度影響力，例如台中榮總名譽院長陳適安曾發展聞名全球的心房顫動電燒手術，被國際封為「台北方法」（Taipei Approach），曾被至少20國求前往當地教學，去年她在世衛行動團時，就有瑞士醫師告知，若台灣可請陳適安一同前往，一定會吸引很多國家的人來聽演講。

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陳菁徽亦指出，像是救治1.8萬名肺癌病人，進而改寫台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興，也應該一起邀請前往瑞士，增進台灣與國外的交流。

邱泰源則指出，今年國外旅費預算被刪6成，因此出團至少少了10個專家名額，去的人都是一定要去維持國際外交的人員，但允諾會努力持續保持去年量能。不過，他也提到，若專家自己有經費加入隊伍很歡迎。

邱泰源會後補充，參與者若有研究、食品、醫政或心理健康等專家「越齊越好」，像是去年國家衛生研究院發揮很大功能，今年則沒有經費加入前往，或是需要四處募集經費比較可惜，呼籲未來在國外「打仗」的資源要給充分，「不然搞不好連部長都要坐經濟艙」，也強調不能放棄與其他國家互動的機會。

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