為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    135億元母親節大禮 衛福部推3大Plus方案

    衛福部公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」3大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。（記者邱芷柔攝）

    衛福部公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」3大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。（記者邱芷柔攝）

    2025/05/08 15:05

    〔記者邱芷柔／台北報導〕母親節前夕，衛福部今（8日）公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」3大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。

    醫事司司長劉越萍表示，目前全國幼兒專責醫師制度在鄉鎮的佈建率已達98%，收案人數達28.4萬人、涵蓋3歲以下幼兒約65%，今年目標要達70%，希望每位孩子從出生起就有專責醫師一路陪伴。

    第一期計畫涵蓋22縣市、逾千家院所、2千多位醫師參與，培訓352名住院與研修醫師。第二期進一步推動重症轉運團隊、口腔親善之家照護模式、視覺復能計畫、兒少心智病房，及偏鄉孕產婦產檢與生產交通補助。

    國衛院執行秘書陳美惠說明，「全齡照護Plus」強化重難罕症集中照護與轉診，目前已有8家核心醫院成立重症轉運團隊，服務對象從新生兒擴及全年齡兒童。

    「預防照護Plus」則提升早期發展與健康促進，自2024年7月新增6次發展篩檢，並加強肥胖防治、事故傷害預防等，因應兒童齲齒率過高，再推動「口腔親善之家」照護模式，預計2027年前提升未滿3歲兒童塗氟與牙科就診率至7成。

    「特殊發展Plus」聚焦多重與心智障礙兒少，目前已有8家醫院設置視覺復能據點，預計服務1280位特需兒少。全台首座兒童心智病房也在今年於台大兒童醫院動工，規劃12床專屬空間，年底可望收案。

    優化兒童醫療照護計畫上路後已有不少家庭受益。妃妃媽媽分享，孩子因膽道閉鎖被專責醫師發現、得以即時手術，「治療這種病就是和時間賽跑，真的很幸運有醫師在身邊。」樂樂媽媽則感謝專責醫師透過LINE群組指導發燒照護等，「像第二個媽媽一樣，讓人安心。」

    金門醫院小兒科醫師李忠興也提到，曾協助一名極低體重早產兒跨海轉診至醫學中心，順利康復返鄉，「看到孩子白白胖胖回來打疫苗，一改出生時瘦弱模樣，真的很欣慰。」

    為強化識別與醫療連結，衛福部今年也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計7月全面發放。劉越萍也提到，「幼兒專責醫師媒合平台」目前已穩定運作，出生即可串接醫療服務；同時，兒科住院醫師留任獎勵計畫持續推動，整體人力穩定持平。

    為強化識別與醫療連結，衛福部今年也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計7月全面發放。（記者邱芷柔攝）

    為強化識別與醫療連結，衛福部今年也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計7月全面發放。（記者邱芷柔攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播