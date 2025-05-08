135億元母親節大禮 衛福部推3大Plus方案

衛福部公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」3大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。（記者邱芷柔攝）

2025/05/08 15:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕母親節前夕，衛福部今（8日）公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來4年將投入135億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」3大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。

醫事司司長劉越萍表示，目前全國幼兒專責醫師制度在鄉鎮的佈建率已達98%，收案人數達28.4萬人、涵蓋3歲以下幼兒約65%，今年目標要達70%，希望每位孩子從出生起就有專責醫師一路陪伴。

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第一期計畫涵蓋22縣市、逾千家院所、2千多位醫師參與，培訓352名住院與研修醫師。第二期進一步推動重症轉運團隊、口腔親善之家照護模式、視覺復能計畫、兒少心智病房，及偏鄉孕產婦產檢與生產交通補助。

國衛院執行秘書陳美惠說明，「全齡照護Plus」強化重難罕症集中照護與轉診，目前已有8家核心醫院成立重症轉運團隊，服務對象從新生兒擴及全年齡兒童。

「預防照護Plus」則提升早期發展與健康促進，自2024年7月新增6次發展篩檢，並加強肥胖防治、事故傷害預防等，因應兒童齲齒率過高，再推動「口腔親善之家」照護模式，預計2027年前提升未滿3歲兒童塗氟與牙科就診率至7成。

「特殊發展Plus」聚焦多重與心智障礙兒少，目前已有8家醫院設置視覺復能據點，預計服務1280位特需兒少。全台首座兒童心智病房也在今年於台大兒童醫院動工，規劃12床專屬空間，年底可望收案。

優化兒童醫療照護計畫上路後已有不少家庭受益。妃妃媽媽分享，孩子因膽道閉鎖被專責醫師發現、得以即時手術，「治療這種病就是和時間賽跑，真的很幸運有醫師在身邊。」樂樂媽媽則感謝專責醫師透過LINE群組指導發燒照護等，「像第二個媽媽一樣，讓人安心。」

金門醫院小兒科醫師李忠興也提到，曾協助一名極低體重早產兒跨海轉診至醫學中心，順利康復返鄉，「看到孩子白白胖胖回來打疫苗，一改出生時瘦弱模樣，真的很欣慰。」

為強化識別與醫療連結，衛福部今年也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計7月全面發放。劉越萍也提到，「幼兒專責醫師媒合平台」目前已穩定運作，出生即可串接醫療服務；同時，兒科住院醫師留任獎勵計畫持續推動，整體人力穩定持平。

為強化識別與醫療連結，衛福部今年也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計7月全面發放。（記者邱芷柔攝）

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